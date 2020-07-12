В ФАН прокомментировали признание Трампа об устроенной в 2018 году кибератаке

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Такие действия Штатов стали попыткой противостоять России

Американский лидер Дональд Трамп инициировал безуспешную кибератаку против российского проекта USA Really и Федерального агентства новостей в 2018 году. Журналисты ФАН подробно рассказали о провальной кампании Вашингтона.

В интервью обозревателю The Washington Post Марку Тиссену Трамп лично признался, что два года назад санкционировал скрытую атаку на сервера российских ресурсов. По словам президента, такие действия стали частью большой кампании противостояния РФ. Глава Белого дома отметил, что действовал на основании данных, представленных разведкой. Москве приписывалось вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

Дональд Трамп заверил, что атака подразделения Пентагона US Cyber Command прошла успешно, хотя в ФАН не согласны с таким выводом.

Сотрудники ФАН напомнили, что еще в 2018 году назвали нападение киберкомандования ВС США "непрофессиональным троллингом". Российским журналистам поступали смс-угрозы на ломаном русском языке с призывами "задумываться о своей деятельности". Рассылка велась даже тем сотрудникам, которые уже не работали на тот момент в ФАН.

В начале ноября 2018 года на внутриофисном сервере ФАН был уничтожен RAID-контроллер. Из строя также вышли два жестких диска из четырех. Также были отформатированы винчестеры на арендованных в Эстонии и Швеции серверах, которые использовались для хранения данных новостного ресурса USA Really. Впрочем, работу офиса Федерального агентства новостей "парализовать" все равно не удалось.

По словам генерального директора ФАН Евгения Зубарева, своими действиями американские власти и персонал US Cyber Command продемонстрировали некомпетентность. Он заявил, что российским ресурсам урон практически не был нанесен.

"Если у имеющего многомиллиардные бюджеты киберкомандования такие мощности, то, вероятнее всего, их ядерным оружием можно только бутылки из-под шампанского открывать", — заявил Зубарев.

О провале Вашингтона говорили и в американской прессе. Сотрудники издания ZDNet, входящего в медиахолдинг CBS Corporation, назвали кибератаку US Cyber Command пустой тратой средств. Более того, после этого случая свой пост покинул глава киберкомандования США генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

Евгений Зубарев назвал отставку Стюарта вполне логичной. По его словам, следовало уволить всех сотрудников US Cyber Command, занимающихся "распилом" многомиллиардного бюджета США.

Гендиректор ФАН напомнил, что после атаки на российские серверы Пентагон потратил крупную сумму на пиар в СМИ, распространяя фейк о том, что США якобы удалось провести удачную атаку на ФАН и USA Really, чтобы американцы смогли провести выборы в Конгресс без вмешательства со стороны России.