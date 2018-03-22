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В Facebook не теряют надежду найти "русский след" в скандале с Cambridge Analytica
22 марта 2018, 14:54 • 33 • Политика
Цукерберг заявил, что Facebook не нашел связи между Россией и Cambridge Analytica. Но искать все равно продолжают.
Глава компании Facebook Марк Цукерберг в беседе с изданием Wired заявил, что сотрудникам соцсети не удалось отследить связь между Россией и британской аналитической компанией Cambridge Analytica. Последняя, напомним, работала на штаб президента США Дональда Трампа.
В то же время Цукерберг настаивает, что компания продолжает проверку деятельности IRA - Агентства интернет-расследований.
Комментарий глава Facebook дает в свете скандала о получении Cambridge Analytica личных данных не менее чем 50 миллионов пользователей социальной сети. Якобы данные пользователей собирали, чтобы затем составить психологический портрет американского избирателя и повлиять на ход выборов в США. Кроме того, уточнялось, что Cambridge Analytica влияла на выборы во множестве стран мира. Ожидаемо американские СМИ уточнили, что в США она играла на стороне Дональда Трампа.
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