В Facebook не теряют надежду найти "русский след" в скандале с Cambridge Analytica

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Цукерберг заявил, что Facebook не нашел связи между Россией и Cambridge Analytica. Но искать все равно продолжают.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в беседе с изданием Wired заявил, что сотрудникам соцсети не удалось отследить связь между Россией и британской аналитической компанией Cambridge Analytica. Последняя, напомним, работала на штаб президента США Дональда Трампа.

В то же время Цукерберг настаивает, что компания продолжает проверку деятельности IRA - Агентства интернет-расследований.

- Но ничего из того, что мы пока делали внутри компании, не выявило связи, - продолжает Цукерберг. - Это не значит, что ее нет, но мы ее не установили.

Комментарий глава Facebook дает в свете скандала о получении Cambridge Analytica личных данных не менее чем 50 миллионов пользователей социальной сети. Якобы данные пользователей собирали, чтобы затем составить психологический портрет американского избирателя и повлиять на ход выборов в США. Кроме того, уточнялось, что Cambridge Analytica влияла на выборы во множестве стран мира. Ожидаемо американские СМИ уточнили, что в США она играла на стороне Дональда Трампа.