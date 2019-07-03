В Евросоюзе введён матриархат

Автор:

Латышев Сергей

После трёх дней напряжённейшего торга, в ходе которого из-за острых противоречий внутри Евросоюза изначально намеченные кандидаты на руководящие посты в сообщества сошли с дистанции, 28 стран-членов ЕС на своём рекордно долгом саммите разродились, наконец, совершенно неординарным решением и закрыли вопрос руководства Объединённой Европы минимум на пять лет вперёд. Этому помогли во многом острая антипатия части европейских стран к России и желание набирающих в Европе силу «зелёных», а также либералов и левых прослыть «прогрессивными», потому что во главе ЕС впервые в его истории оказались женщины и возник полноценный «матриархат». Верный лейтенант канцлера ФРГ Ангелы Меркель немецкий министр обороны Урсула фон дер Ляйен возглавит правительство ЕС - Еврокомиссию, а директор-распорядитель МВФ француженка Кристин Лагард возьмёт в свои руки финансы сообщества, оказавшись во главе Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Таким образом, 60 лет «мужской» власти в ЕС подошли к концу, на что обратили внимание все европейские СМИ. «Европа была спасена на краю пропасти», - констатирует французская газета Le Figaro, подчеркивающая, что преодолеть кризис удалось, «впервые назначив женщин на две самых важных должности в Евросоюзе».

Эти два фактора – гендерный и антироссийский - перевесили традиционные опасения многих европейских стран по поводу своей маргинализации в ЕС ведущими державами – Германией и Францией. Между тем, их влияние на новое руководство ЕС вышеуказанными деятелями отнюдь не ограничится, поскольку пост главы Евросовета, определяющего политику ЕС, достаётся бельгийскому премьеру-франкофону Шарлю Мишелю.

Кто станет в этой ситуации спикером Европарламента – итальянец, чех или немка, не столь важно, ибо этот институт слабейший в триаде власти ЕС.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен отличилась не по мужской, а по женской части, став матерью семи детей. Фото: www.globallookpress.com

«Постороннему» достанется лишь один из главных руководящих постов в сообществе. Должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности получит глава испанского МИД Жозеп Боррель и, скорее всего, не потому, что он социалист, которые также должны быть представлены в руководстве ЕС, а потому, что недавно назвал Россию «старым врагом» Европы, за что в Москве «вызывали на ковёр» для объяснений испанского посла.

Как это стало возможным?

Антироссийски настроенные страны «новой Европы», к которым присоединилась Италия, проглотили назначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии. Это произошло после того, как они совместно «зарубили» подобранную ФРГ и Францией на этот пост кандидатуру голландского социал-демократа Франса Тиммерманса. Этот деятель в качестве правой руки уходящего с данного поста люксембуржца Жан-Клода Юнкера резко критиковал национал-консервативные власти Польши за реформу судебной системы, ущемление «свободы» СМИ. Он угрожал Венгрии Виктора Орбана за её миграционную политику и вообще является сторонником «открытых дверей» для нелегальной миграции, пытаясь распределять «по квотам» любителей хорошо пожить за чужой счёт со всего мира по странам ЕС, угрожая за их отказ принимать «беженцев» лишить финансирования.

Мнение стран «новой Европы» по кандидатуре Тиммерманса выразил чешский лидер Андрей Бабиш:

Он всегда продвигал неприемлемую для нас миграционную политику, поэтому эта кандидатура абсолютно неприемлема. И я не знаю, почему премьеры Франции, Испании, Нидерландов и Германии не могут этого понять…

Они, в конце концов, поняли, и предложенный Меркель компромисс всех устроил.

Вряд ли стоит удивляться и тому, что вновь назначенные политики, голосование по кандидатурам которых в Европарламенте является формальностью, настроены весьма проамерикански.

Лишь таким ущербным для интересов России образом ЕС удалось утрясти горячие споры и острые разногласия, грозившие параличом власти в крупнейшем экономическом и политическом союзе планеты с населением в полмиллиарда человек.

Биографии новых руководителей ЕС хорошо известны. Поэтому смысла их пересказывать нет. Стоит лишь обратить внимание на некоторые особенности карьеры и взглядов этих людей, особенно те, которые имеют отношение к России. Ограничимся для начала двумя самыми главными женскими персонажами, которые разительно отличаются друг от друга.

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен имеет в том числе и русские корни, но для России это проблема. Фото: www.globallookpress.com

Почему она не любит Россию?

Ходила в дореволюционном Петербурге такая частушка, касавшаяся бизнеса одного из крупнейших в Российской империи предпринимателей – барона Людвига Кнопа: «В магазине Кнопа выставлена ж.. Не подумайте плохого, жёлтая перчатка». Какое это имеет отношение к фон дер Ляйен? Самое прямое – это один из её предков, потерявший в России после Первой мировой войны и революции всё. Не этим ли отчасти объясняется откровенно враждебное отношение министра обороны ФРГ и нового главы Объединённой Европы к России?

Фон дер Ляйен с удовольствием поддерживала и озвучивала любую натовскую байку о коварной России, требовала от Москвы предоставлять отчёт о российских манёврах, обвиняла в кибератаках и проч, выступала за сохранения санкций, с откровенными угрозами. Меркель иногда даже приходилось прилюдно осаживать за это фон дер Ляйен, которая была её верной и преданной сторонницей, тяжело переживавшей политический закат своего босса.

Верность, столь редкая в политике, не единственное достоинство нового главы Еврокомиссии. Её главным достоинством является то, что она мать семерых детей, что на фоне повальной бездетности ведущих европейских политиков кажется просто невероятным. И это также вполне культурная и симпатичная женщина.

Фото: S-F / Shutterstock.com

Однако у фон дер Ляйен есть также масса недостатков, вовсе не исчерпывающихся русофобией, что объясняет, почему даже партнёры меркелевской ХДС по правящей в Берлине коалиции – СДПГ и ХСС - в шоке от этого назначения и почему ликует бундесвер. Гинекологу по профессии фон дер Ляйен, стороннице цензуры в интернете, очень плохо удавалась практическая работа за пределами своей узкой профессиональной сферы, особенно по военной части.

В ЕС теперь будет так же?

За шесть лет во главе минобороны она не только не смогла предотвратить упадок бундесвера, начавшийся из-за отсутствия для ФРГ реальной угрозы при её предшественнике, но ещё и усугубила его. Она переругалась с командованием, периодически обижала своим дилетантством и недоверием офицеров и солдат. Основные усилия были направлены на борьбу с несуществующим в современной немецкой армией неонацизмом, поощрение «современных ценностей», чисто бумажную работу с привлечением со стороны дорого обходящихся экспертов. В результате некогда внушавшая всем страх немецкая армия может сегодня «похвастаться» комбатом-трансгендером.

Однако в 2018 году, согласно официальной статистике, из 53 боевых вертолетов Tiger исправны были лишь 12, из 71 транспортного вертолета NH90 – 18, из 71 вертолета типа CH-53 -16. Транспортные вертолеты типа CH-53 и древние самолеты Tornado в основном оставались на земле. Последние из-за отсталости оснащения перестали даже принимать участие в натовских зарубежных миссиях. Одно время в Германии сразу сломались все имевшиеся у неё подводные лодки. Не лучше ситуация с танками, даже самым необходимым для обучения солдат вроде тиров для стрельбы, большинство из которых неисправны, снабжением боеприпасами, снаряжением, обмундированием…

И это при том, что ФРГ по военным расходам находится в десятке ведущих стран мира и тратит на оборону суммы, сопоставимые с Британией и Японией. Тем не менее, фон дер Ляйен провалила анонсированную ею же реформу закупок вооружений. Не только новые боевые системы не поступили в армию, проблема нехваток запчастей для старых тоже не была решена, хотя министр обороны этого очень хотела. Вероятно, у мужчины средних способностей на должности министра по женским делам успехов бы было даже больше.

Всё это не было секретом для Меркель, которая, безусловно, считала непопулярную у военных и народа фон дер Ляйен балластом во внутринемецкой политике, и которая теперь так удачно нашла ей новое применение. Канцлер пристроила на «теплое место» свою сторонницу, зная, что ту ожидает в ФРГ после её грядущего ухода.

Понятно, что оказавшись в Брюсселе, фон дер Ляйен будет во всём опираться на бюрократию. Посмотрим, останется ли она верна Меркель и её политическому наследию, когда та вскоре уйдёт на покой. Зато антироссийские взгляды нового главы Еврокомиссии, за которые её уже не будут журить, найдут в Брюсселе самую благодатную почву.

Истинная звезда в новом руководстве ЕС – глава МВФ Кристин Лагард. Фото: www.globallookpress.com

С Кристин Лагард ситуация совсем иная. Это профессионал высочайшего класса. На это обратил внимание бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в интервью радиостанции Europe-1: «Прежде европейские лидеры стремились назначать на посты в Евросоюзе таких политиков, которые бы не затмевали их. Но на этот раз они пошли на риск».

Победитель Макрон, проигравшая Россия

В лице Лагард, возглавляющей с 2011 года Международный валютный фонд, мировая элита, с подозрением относящаяся к России, получила своего человека во главе ЕЦБ. В этом, как утверждают инсайдеры, сыграл ведущую роль её другой ставленник – президент Франции. Эммануэль Макрон заявил, что «её работа во главе МВФ свидетельствует о том, что у нее есть все необходимые качества, чтобы справиться с валютной политикой и одновременно вызвать доверие рынков».

Сам в прошлом банкир, Макрон, безусловно, доволен не только тем обстоятельством, что реальная власть принадлежит всегда тому, у кого деньги, но и тем, что политический вес фон дер Ляйен по всем статьям уступает Лагард, а значит, роль Франции в ЕС повышается. Судьба евро окажется в руках француженки, которая стала первой женщиной во главе министерства экономики и финансов Франции в разгар экономического кризиса и была дважды переизбрана на посту главы МВФ. Для макроновских планов превращения ЕС в супергосударство глобалистского типа это будет большим подспорьем.

Поэтому, как видим, Россия в очередной раз невольно помогла тем, кто её так не любит, поскольку, повторим, без гендера и русофобии решить кризис власти в ЕС у европейцев так легко вряд ли бы получилось.