В Евросоюзе согласовали ограничения в отношении Крыма

Комитет постоянных представителей Евросоюза (КОРЕПЕР) вновь согласовал без обсуждения ограничительные меры в отношении Крыма в рамках стратегии союза по непризнанию вхождения полуострова в состав России в 2014 году.

«КОРЕПЕР принял решение о продлении на 12 месяцев ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя», — сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе в среду, 9 июня.

По данным источника, данное решение будет формально одобрено Советом Евросоюза (ЕС) на следующей неделе, после чего вступит в силу.

Ограничения против Крыма и жителей полуострова были приняты Евросоюзом в июне 2014 года. Данные санкции запрещают европейскому бизнесу поддерживать контакты с крымскими предприятиями, запрещают авиакомпаниям летать в Крым, а самолетам — заходить в порты, вводят полную торговую блокаду полуострова, а также запрещают странам ЕС давать визы жителям Крыма, которые получили российские паспорта.

Санкционный пакет продлевается ежегодно без обсуждения, поскольку ЕС еще в 2014 году определил, что эти рестрикции будут оставаться в силе, пока полуостров будет оставаться в составе России.

Помимо данных ограничений действует черный список физических и юридических лиц России и Украины, которых ЕС считает причастными к дестабилизации ситуации на Украине. Он продлевается ежегодно в марте на шесть месяцев. Также существуют секторальные экономические санкции против ряда российских госкомпаний оборонного и нефтяного сектора, а также пяти ведущих российских банков, которые продлеваются в июле и январе.

В мае агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз подозревает Россию в попытках «де-факто интегрировать» части Восточной Украины, в том числе с помощью выдачи паспортов РФ местным жителям. Отмечалось, что ЕС может отказаться признавать паспорта РФ, выданные жителям Республики Крым и некоторых районов Донбасса.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не планирует никого поглощать и никогда этим не занималась.