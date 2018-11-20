В Евросоюзе решили создать единую школу для разведчиков

Главы министерств обороны стран Евросоюза договорились о создании общей разведшколы сообщества. Она будет сформирована в рамках программы Постоянного структурированного сотрудничества ЕС в области безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

В проекте Joint EU Intelligence School (JEIS) будут участвовать практически все страны Евросоюза, кроме Великобритании, Дании и Мальты. В качестве ведущих государств определены Греция и Кипр.

В пресс-службе пояснили, что создание единой разведшколы Евросоюза продиктовано необходимостью иметь собственные независимые и достоверные источники разведывательной информации.

Наряду с этим министры обороны ЕС договорились запустить еще почти два десятка проектов, направленных на создание новых видов вооружений, беспилотных подводных аппаратов, систем противодействия дронам, подготовку кадров в сфере командования и кибербезопасности.

Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон выступил с идеей создания общеевропейской армии для защиты от возможной агрессии со стороны России, Китая и США. Его предложение было раскритиковано американским лидером Дональдом Трампом.