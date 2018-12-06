Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Чрезмерные притязания»: что флот США делает у Владивостока
Они не заложники, а преступники: в Совфеде ответили Воронченко
Недобитков из УПА* на Украине приравняли к ветеранам Великой Отечественной
Сенаторы США составили «приговор» саудовскому кронпринцу и предъявили его Трампу
Главная / Политика

В Евросоюзе "не чураются ничего": Эксперт о методах инфовойны против России

06 декабря 2018, 16:54  •  59 • Политика
Политолог Александр Гусев заявил, что страны Евросоюза в своей информационной войне, объявленной России, "не чураются ничего" и пользуются различными методами, включая дезинформацию и пропаганду. Россия, по его мнению, должна защищаться такими же, понятными Евросоюзу, методами.
Доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал заявление замглавы Еврокомиссии Андруса Ансипа о том, что Россия является главным дезинформатором в Европе, отметив, что именно европейские страны первыми объявили информационную войну России, поэтому мы вынуждены защищаться, передает информагентство Nation News.
Политолог подчеркнул, что в своей инфовойне Европа не гнушается никакими методами, включая давление и пропаганду. И поток дезинформации от Еврокомиссии, ПАСЕ, ЕСПЧ и других организаций довольно большой. Поэтому в целях собственной защиты Россия вынуждена применять похожие методы. И такая тактика ведения защиты, по мнению эксперта, "конструктивная и логичная" по отношению к противнику, поскольку Россия в таком случае отвечает европейским странам на их же языке, используя хорошо им известные методы.
Ранее Еврокомиссия озвучила план действий по борьбе с дезинформацией в странах ЕС, назвав при этом в качестве главного европейского дезинформатора Россию. Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип сообщил, что известно более 4,5 тысячи случаев российской дезинформации, направленной против стран Евросоюза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
06 декабря 2018, 00:39
«Трамп умеет считать деньги»: Эксперт о призыве президента США к ОПЕК
06 декабря 2018, 16:54
Захарова увидела «новое извращение» киевского режима в заявлении главы ВМС Украины
05 декабря 2018, 18:09
Путин объяснил игнорирование Порошенко: «Не хочу участвовать в его избирательной кампании»

06 декабря 2018, 10:24
Германия выступает против ужесточения санкций в отношении России — посол ФРГ
05 декабря 2018, 18:09
Словакия «прогнулась» под Госдеп: Российского дипломата выслали после саммита НАТО
06 декабря 2018, 10:24
Британия заморозила популярные у российских олигархов инвестиционные визы
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
06 декабря 2018, 00:39
Кипр отрекся от милитаризации острова после предупреждения МИД России
06 декабря 2018, 00:39
Русское небо закрывают лазеры: Раскрываем тайны «Пересвета»
06 декабря 2018, 03:54
«Бросить вызов России»: Эсминец США совершил провокацию против российского Тихоокеанс...
06 декабря 2018, 03:54
«Безопасно ли жить в России?»: Иностранцы удивились своим же ответам
06 декабря 2018, 02:09
Разговор с Дмитрием Медведевым 2018: прямая онлайн-трансляция
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
30 ноября 2018, 08:09
Трамп отменил встречу с Путиным. Петя уже отмечает
03 декабря 2018, 06:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 02.12.18
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
30 ноября 2018, 17:54
Русские С-300 в действии: Как в Сирии сбили израильский самолет F-16
02 декабря 2018, 00:39
Кто призывает Россию жить "по понятиям"?
30 ноября 2018, 17:54
Лавров ответил на отмену встречи Трампом новым крылатым выражением
30 ноября 2018, 19:24
Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.