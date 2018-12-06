В Евросоюзе "не чураются ничего": Эксперт о методах инфовойны против России

Политолог Александр Гусев заявил, что страны Евросоюза в своей информационной войне, объявленной России, "не чураются ничего" и пользуются различными методами, включая дезинформацию и пропаганду. Россия, по его мнению, должна защищаться такими же, понятными Евросоюзу, методами.

Доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал заявление замглавы Еврокомиссии Андруса Ансипа о том, что Россия является главным дезинформатором в Европе, отметив, что именно европейские страны первыми объявили информационную войну России, поэтому мы вынуждены защищаться, передает информагентство Nation News.

Политолог подчеркнул, что в своей инфовойне Европа не гнушается никакими методами, включая давление и пропаганду. И поток дезинформации от Еврокомиссии, ПАСЕ, ЕСПЧ и других организаций довольно большой. Поэтому в целях собственной защиты Россия вынуждена применять похожие методы. И такая тактика ведения защиты, по мнению эксперта, "конструктивная и логичная" по отношению к противнику, поскольку Россия в таком случае отвечает европейским странам на их же языке, используя хорошо им известные методы.

Ранее Еврокомиссия озвучила план действий по борьбе с дезинформацией в странах ЕС, назвав при этом в качестве главного европейского дезинформатора Россию. Замглавы Еврокомиссии Андрус Ансип сообщил, что известно более 4,5 тысячи случаев российской дезинформации, направленной против стран Евросоюза.