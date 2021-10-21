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В Евросоюзе потеряли необходимые для регистрации "Спутника V" документы

21 октября 2021, 10:25  •  144 • Политика
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Экспертиза российской вакцины будет проведена только в первом квартале 2022 года
Европейское агентство лекарственных средств не сможет принять решение об одобрении российской вакцины "Спутник V" в этом году. Об этом сообщает Reuters. 
Вопрос о регистрации препарата временно отложен из-за утери части необходимых документов. В случае, если данные будут получены до конца ноября этого года, экспертиза "Спутника V" будет проведена в первом квартале 2022 года. 
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