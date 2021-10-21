В Евросоюзе потеряли необходимые для регистрации "Спутника V" документы

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Экспертиза российской вакцины будет проведена только в первом квартале 2022 года

Европейское агентство лекарственных средств не сможет принять решение об одобрении российской вакцины "Спутник V" в этом году. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос о регистрации препарата временно отложен из-за утери части необходимых документов. В случае, если данные будут получены до конца ноября этого года, экспертиза "Спутника V" будет проведена в первом квартале 2022 года.

Пока

Текст дополняется.