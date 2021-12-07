В Евросоюзе пообещали "внушительно" вступиться за Украину перед Россией

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии против Украины.

В Евросоюзе выступили в поддержку Украины. Как заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, попытка агрессии на территории Незалежной аукнется решительными мерами.

Он подчеркнул, что европейцы будут действовать даже более жёстко, чем это было в 2014 году.

Стано указал, что эскалация конфликта на Украине - не в интересах ЕС. Европейцы выступают за целостность Незалежной и её суверенитет. Об этом России следует помнить, намекнул он.

"Поэтому мы призываем Россию: пожалуйста, прекратите это. Это не принесёт ничего, кроме проблем, нестабильности и напряжённости, которые могут быстро перерасти в то, в чём <…> население не заинтересовано, - в конфронтацию или, не дай Бог, в вооружённый конфликт", - заключил Стано, передаёт "Лента.ру".

Ранее в Кремле заявили, что видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряжённость на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.