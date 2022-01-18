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В Евросоюзе отказались вводить против России санкции из-за мнимого нападения на Украину
18 января 2022, 04:25 • 56 • Политика
Отвечающий за дипломатию еврокомиссар Жозеп Боррель заявил, что "превентивных санкций" Европейского Союза против Москвы из-за слухов о нападении последней на Киев не будет.
Боррель заявил, что пакет санкций против России будет использован лишь в случае реальных военных действий Москвы против Украины, цитирует европейского политика РИА Новости.
Еврокомиссар заметил, что жёсткие меры в случае агрессии в отношении Киева будут состоять не только из санкций. Что касается последних, то, по словам Борреля, работа над ними не прекращается.
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