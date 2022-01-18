В Евросоюзе отказались вводить против России санкции из-за мнимого нападения на Украину

Отвечающий за дипломатию еврокомиссар Жозеп Боррель заявил, что "превентивных санкций" Европейского Союза против Москвы из-за слухов о нападении последней на Киев не будет.

Боррель заявил, что пакет санкций против России будет использован лишь в случае реальных военных действий Москвы против Украины, цитирует европейского политика РИА Новости.

Еврокомиссар заметил, что жёсткие меры в случае агрессии в отношении Киева будут состоять не только из санкций. Что касается последних, то, по словам Борреля, работа над ними не прекращается.