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В Евросоюзе обсуждают идею коллективного финансирования защиты от Белоруссии

29 ноября 2021, 10:50  •  127 • Политика
Фото: Alexander Welscher/dpa/www.globallookpress.com
Представитель Литвы заявил о "гибридной атаке" на Европу
Несмотря на то, что пик миграционного кризиса уже пройден, риск вторжения нелегалов на территорию Евросоюза, по мнению некоторых политиков, все еще сохраняется. Больше всех, вероятно, обеспокоена Литва, представитель которой поднял в ЕП вопрос о коллективном финансировании защиты внешних рубежей от Белоруссии.
Депутат Европейского парламента Людас Мажилис возложил на белорусские власти ответственность за "гибридную атаку" на Европу, очагами которой, по его словам, стали Литва, Латвия и Польша. Он подчеркнул, что Минск умышленно делает все возможное для скопления беженцев на границе с тремя государствами, поэтому риск их вторжения все еще сохраняется.
В этой связи, парламентарий призвал перейти к коллективному финансированию защиты линии соприкосновения ЕС и РБ. Речь, в частности идет, о выделении средств на строительство пограничных барьеров. В обращении к Еврокомиссии политик напомнил, что соседствующие с Белоруссией члены Евросоюза строят стены за свой счет. Он отметил, что бремя защиты шенгенской зоны от мигрантов несут только Вильнюс, Рига и Варшава.
Примечательно, что ранее желание Польши отгородиться от Белоруссии стеной вызвало недовольство в том же Европейском парламенте. Депутат от Италии призвал коллег проконтролировать, чтобы денежные средства, выделенные для защиты государственной границы, не ушли на строительство стены.

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