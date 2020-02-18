Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Конституции предложили прописать цели формирования администрации президента
На Украине уволены все сотрудники ГП по делу МН17. Киев уверяет, что это "о...
Макрон играет в "русскую рулетку": Сближение Парижа с Москвой беспокои...
"Становится горячее": После голландских данных о "Буке" эксп...
Главная / Украина

В Евросоюзе обеспокоены в связи с обострением ситуации в Донбассе

18 февраля 2020, 19:24  •  75 • Украина
Евросоюз обеспокоен в связи с обострением ситуации в Донбассе и призывает не допустить дальнейшей эскалации конфликта, следует из заявления официального представителя Европейской внешнеполитической службы.
 
РИА Новости
 

«Сегодняшние сообщения о военной эскалации близ Золотого с применением запрещённого Минскими соглашениями оружия, приводящей к жертвам, вызывают крайнюю тревогу», — приводит сообщение Интерфакс.

В ЕС подчеркнули, что совершённые 18 февраля обстрелы населённых пунктов нарушают согласованный режим прекращения огня, и призвали стороны вернуться к полному соблюдению Минских соглашений.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили об обстреле украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в Кировске и посёлке Донецкий. Позднее в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) также сообщили об обстрелах со стороны ВСУ на севере Горловки.

В украинском штабе операции объединённых сил, в свою очередь, обвинили ополченцев в атаке на свои позиции вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате инцидента украинская армия понесла потери.

Он также назвал происходящее провокацией и попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
18 февраля 2020, 04:39
Глава Мюнхенской конференции попал в список скандального украинского сайта "Миротворец"
18 февраля 2020, 19:24
Медведчук заявил о превращении Украины из бедной страны в нищую
17 февраля 2020, 20:54
«Формула Зеленского» вместо минских соглашений
17 февраля 2020, 20:39
Украина и Иран усилят взаимодействие в расследовании крушения Boeing
18 февраля 2020, 12:54
Зеленский заявил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе
18 февраля 2020, 16:09
«Свидетельствуют о правоте российской стороны»: в Кремле оценили сообщения об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2020, 09:54
"Но к самой Нарусовой это не относится": Республика Тыва оказалась на после...
18 февраля 2020, 00:09
"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ...
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
18 февраля 2020, 06:39
Литва проиграла России миллиарды долларов (Telegram. Обзор)
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
13 февраля 2020, 05:54
В один день умерло 30 человек - расследования не было. Биооружие уже испытывают на людях?
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
16 февраля 2020, 19:39
Захарова считает, что конференция в Мюнхене перешла от русофобского крена к антикитайскому
17 февраля 2020, 17:39
Донбасс накануне больших перемен
14 февраля 2020, 07:39
Аналогов нет: в США заявили о невозможности заменить российский ракетный двигатель РД-180 до 2030 года
12 февраля 2020, 03:39
Попросили на выход: что стоит за решением Филиппин разорвать военное соглашение с США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.