В Евросоюзе не поддержали Британию и отказались от явного обвинения России

19 марта на встрече в Брюсселе 28 министров иностранных дел Европейского союза осудили нападение, совершённое против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери 4 марта 2018 года, но ожидавшейся Лондоном единодушной поддержки бездоказательных обвинений в причастности к этому инциденту России нет. Мероприятие закончилось, сообщает ADC News, «без явного обвинения России или угрозы каких-либо последствий».

Об этом говорит принятое в Брюсселе заявление. В документе сказано, что ЕС «крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, согласно которой весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность». ЕС считает «использование любого химического оружия любым лицом абсолютно неприемлемым» и призывает Великобританию тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в поддержке расследования этого нападения. Евросоюз намерен оставаться «сосредоточенным на этом вопросе и его последствиях». И всё.

The Independent отмечает, что министры были проинформированы главой Форин Офиса Борисом Джонсоном, прежде чем составлять совместное заявление. Тем не менее Совместное заявление министров иностранных дел ЕС не содержит прямого обвинения России, как у правительства Великобритании. Евросоюз за британцами не пошёл. The Independent цитирует министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса, который сказал журналистам: «Мы считаем, что сейчас настало время для расширенного изучения всех элементов, связанных с участием ОЗХО. Мы определенно будем держать вопрос под контролем в контексте ЕС, посмотрим». 19 марта официальные лица из ОЗХО прибыли в Великобританию, чтобы взять образцы использованного в инциденте отравляющего вещества.

То обстоятельство, что международное расследование началось лишь через неделю после многочисленных обвинений британских властей в адрес России, не может не удивлять. The Guardian публикует свой комментарий к сегодняшнему заявлению Совета ЕС по иностранным делам под заголовком «Великобритания должна доказать роль России в отравлении шпиона или извиниться, считает Кремль». По мнению The Guardian, потребуется не менее двух недель, чтобы приглашённые в Великобританию международные эксперты получили результаты.

The Wall Street Journal назвала принятое в Брюсселе заявление министров иностранных дел ЕС «неквалифицированной солидарностью» с Великобританией. WSJ подчёркивает, что правительство России должно участвовать в расследовании, поскольку Лондон пытается заручиться международной поддержкой жёсткой линии против Москвы.

Россия неоднократно заявляла о своей заинтересованности в непредвзятом расследовании. Британские власти обратились в ОЗХО по этому делу только после давления со стороны России. Об этом сказал посол РФ в Великобритании Александр Яковенко: «Мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами».

По материалам СМИ