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В Евросоюзе назвали условие для выделения Белоруссии трех миллиардов евро

13 декабря 2021, 11:25  •  255 • Политика
Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com
Противники Лукашенко тоже могут рассчитывать на помощь от ЕС
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности оказать финансовую поддержку Белоруссии. Однако, по ее словам, для получения денег власти республики должны выполнить условие, поставленное Евросоюзом.
Минск может получить от Брюсселя три миллиарда евро. Об этом заявила политик в воскресенье, 12 декабря, по итогам встречи с экс-кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской. 
"ЕС поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию", 
– написала Урсула фон дер Ляйен на своей страничке в Twitter. Она также отметила, что вдохновляется действиями лидера белорусской оппозиции.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что финансовая поддержка может быть оказана только в том случае, если Белоруссия пойдет по пути демократических преобразований. 
Не исключено, что под дипломатичной риторикой скрывалось требование об отставке президента Александра Лукашенко, легитимность которого оспаривается со стороны Евросоюза. Кстати, самого главу государства на эту встречу не пригласили.
На материальную поддержку могут рассчитывать также неправительственные организации, представители молодежи и бизнеса, независимые СМИ, а также деятели культуры, которые по политическим мотивам были вынуждены покинуть родину. ЕС готов выделить для противников режима Лукашенко порядка 30 миллионов евро.
К слову, встречу со Светланой Тихановской в воскресенье также провел президент Европейской комиссии Шарль Мишель. Политик обещал оппозиционерки, что будет бороться с нарушениями прав человека в Белоруссии.

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