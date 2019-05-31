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В Евросовете подтвердили встречу Туска и Зеленского 5 июня
31 мая 2019, 19:39 • 17 • Украина
Глава Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Брюсселе в среду, 5 июня. Об этом сообщаетcя на сайте Евросовета.
©president.gov.ua
«Среда, 5 июня, встреча (Дональда Туска. — RT) с президентом Украины Владимиром Зеленским, затем заявления для прессы», — указано в тексте.
Как уточняет РИА Новости, Зеленский также может встретиться с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.
Ранее СМИ передавали, что украинский лидер отправится в Брюссель в начале июня.
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