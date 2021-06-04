В Европу на органы: Госклиника Болгарии попала в скандал с украинцами

Украинцы нелегально "поставляли" свои органы богачам в Европу. "Такой супербезвиз. Отдельными органами", - комментируют в Сети.

Государственная клиника Болгарии тайно пересаживала органы граждан Украины состоятельным клиентам из Израиля, Японии и Омана. Об этом 4 июня заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передаёт европейский портал Euractiv.

По его словам, схема работала следующим образом. Богатые клиенты ложились в клинику под вымышленными именами, а украинских доноров записывали как племянников соответствующих пациентов. В течение двух лет было проведено порядка 14 пересадок, заявил министр.

Такой супербезвиз. Отдельными органами,

- комментирует ситуацию Telegram-канал "Голос Мордора".

Теперь в болгарском Министерстве здравоохранения опасаются, что это разоблачение получит сильный международный резонанс.