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В Европу на органы: Госклиника Болгарии попала в скандал с украинцами
04 июня 2021, 21:10 • 35 • Политика
Украинцы нелегально "поставляли" свои органы богачам в Европу. "Такой супербезвиз. Отдельными органами", - комментируют в Сети.
Государственная клиника Болгарии тайно пересаживала органы граждан Украины состоятельным клиентам из Израиля, Японии и Омана. Об этом 4 июня заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передаёт европейский портал Euractiv.
По его словам, схема работала следующим образом. Богатые клиенты ложились в клинику под вымышленными именами, а украинских доноров записывали как племянников соответствующих пациентов. В течение двух лет было проведено порядка 14 пересадок, заявил министр.
- комментирует ситуацию Telegram-канал "Голос Мордора".
Теперь в болгарском Министерстве здравоохранения опасаются, что это разоблачение получит сильный международный резонанс.
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