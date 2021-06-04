Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
Неосторожная фраза раскрыла "подкоп" под Россию: "Работают не по-...
"Таки случилась перемога": Карта Украины XVIII века разбудила фантазию...
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
Главная / Политика

В Европу на органы: Госклиника Болгарии попала в скандал с украинцами

04 июня 2021, 21:10  •  35 • Политика
Украинцы нелегально "поставляли" свои органы богачам в Европу. "Такой супербезвиз. Отдельными органами", - комментируют в Сети.
Государственная клиника Болгарии тайно пересаживала органы граждан Украины состоятельным клиентам из Израиля, Японии и Омана. Об этом 4 июня заявил министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров, передаёт европейский портал Euractiv.
По его словам, схема работала следующим образом. Богатые клиенты ложились в клинику под вымышленными именами, а украинских доноров записывали как племянников соответствующих пациентов. В течение двух лет было проведено порядка 14 пересадок, заявил министр.
Такой супербезвиз. Отдельными органами,
- комментирует ситуацию Telegram-канал "Голос Мордора".
Теперь в болгарском Министерстве здравоохранения опасаются, что это разоблачение получит сильный международный резонанс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
04 июня 2021, 01:00
Вассерман проанализировал признания Протасевича: Есть опасность и для Лукашенко, и для России
04 июня 2021, 01:00
Слёзы Протасевича и "русский след": Соловьёв "предугадал" реакцию олигархов
04 июня 2021, 04:40
Пушков пословицей оценил отзыв разрешения на прокладку Baltic Pipe
04 июня 2021, 02:50
У России есть оружие, которое нельзя обезвредить - польский генерал
04 июня 2021, 01:00
НАТО пыталась запретить самое смертоносное оружие России
04 июня 2021, 12:00
Сосновский: признавшемуся во всем Протасевичу грозит смертельная опасность
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
29 мая 2021, 03:50
NASA решило сэкономить на местах в русских "Союзах"
29 мая 2021, 12:05
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
31 мая 2021, 08:05
Пушков заявил о «плохих новостях» для Украины
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
03 июня 2021, 07:35
Украинец в прямом эфире назвал «палача» отношений России и Украины
29 мая 2021, 17:35
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.