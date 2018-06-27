В Европейской федерации журналистов назвали арест Вышинского неправомерным

Генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес заявил, что заключение под стражу руководителя главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является неправомерным.

«Мы считаем его заключение под стражу неправомерным по причине отсутствия элементов, которые бы это оправдывали. Появилась новая информация, предоставленная властями (Украины. — RT), однако относительно неё у нас есть серьёзные сомнения», — цитирует его РИА Новости.

Гутьеррес добавил, что с момента постановочного убийства российского журналиста Аркадия Бабченко «непонятно, кому верить на Украине».

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что российскому консулу отказали в посещении Вышинского.