В Европейском совете грозят не признать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС. В заявлении говорится, что Евросоюз продолжает следить за тем, что происходит на востоке Украины.

При этом Совет "выражает крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей". При этом авторы заявили, что такой шаг, дескать, не отвечает духу и целям Минских соглашений.

После этого в документе заявляется, что выданные жителям Донбасса российские документы могут быть не признаны ЕС. Подчёркивается, что это произойдёт в "тесной координации" с международными партнёрами Евросоюза.