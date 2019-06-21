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В Европейском совете грозят не признать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

21 июня 2019, 03:24  •  56 • Политика
В Европейском совете пригрозили непризнанием паспортов РФ, которые выданы жителям Донбасса. Упрощённый порядок получения этих документов в Совете ЕС сочли… нарушением Минских соглашений.
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС. В заявлении говорится, что Евросоюз продолжает следить за тем, что происходит на востоке Украины.
При этом Совет "выражает крайнюю обеспокоенность в связи с указом президента России от 24 апреля, который позволяет упростить выдачу паспортов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей". При этом авторы заявили, что такой шаг, дескать, не отвечает духу и целям Минских соглашений.
После этого в документе заявляется, что выданные жителям Донбасса российские документы могут быть не признаны ЕС. Подчёркивается, что это произойдёт в "тесной координации" с международными партнёрами Евросоюза.

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