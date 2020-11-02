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В Европе зреет новый майдан: Вассерман оценил вероятность возникновения "второй Белоруссии"

02 ноября 2020, 18:10  •  89 • Политика
В Европе зреет новый майдан. Анатолий Вассерман оценил вероятность возникновения "второй Белоруссии". Речь о Молдове, где прошёл первый тур президентских выборов. Эксперт не исключил, что в случае победы действующего лидера в стране разразится новая "цветная революция".
Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал ход выборов в Молдове, где во второй тур с минимальным отрывом друг от друга прошли действующий президент Игорь Додон и прозападный кандидат Майя Санду.
Собеседник Царьграда заметил, что исход определит то, как разделятся голоса за других участников гонки, которые выбыли после первого тура.
Избиратели, поддержавшие Андрея Нэстасе, скорее всего, выступят за Санду. Но есть и другие кандидаты с другими вариантами убеждений. Поэтому шансы есть у обеих сторон. Кстати, замечу, что предварительные социологические опросы показывали, что у Додона шансы всё-таки значительно выше. В целом народ всё-таки не считает себя частью румынского народа, поэтому активный румынизатор Санду может и пролететь. С другой стороны, против Додона сейчас сработал факт того, что Санду была премьером пару лет назад, и недолго, а "коронакризис" разразился уже после её отставки. Соответственно, народ винит во всём, что происходит, действующего лидера, - заметил Вассерман.
Он также не исключил, что победа Додона может обернуться новой "цветной революцией". Эксперт предположил, что американские кураторы уже раздали соответствующие инструкции на этот случай. При этом вряд ли при таком сценарии события будут развиваться так же, как в Белоруссии.
Скорее всего, всё решится значительно быстрее. В Беларуси Александр Лукашенко пошёл на противостояние с провокаторами, а у Додона, боюсь, на это решимости не хватит. Кроме того, в отличие от Белоруссии, Молдова сейчас парламентская республика, а не президентская, и силовые структуры менее зависимы от президента. Соответственно, у румынизаторов шансов на силовой захват власти больше, - считает собеседник Царьграда.

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