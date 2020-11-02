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В Европе зреет новый майдан: Вассерман оценил вероятность возникновения "второй Белоруссии"
02 ноября 2020, 18:10 • 89 • Политика
В Европе зреет новый майдан. Анатолий Вассерман оценил вероятность возникновения "второй Белоруссии". Речь о Молдове, где прошёл первый тур президентских выборов. Эксперт не исключил, что в случае победы действующего лидера в стране разразится новая "цветная революция".
Политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал ход выборов в Молдове, где во второй тур с минимальным отрывом друг от друга прошли действующий президент Игорь Додон и прозападный кандидат Майя Санду.
Собеседник Царьграда заметил, что исход определит то, как разделятся голоса за других участников гонки, которые выбыли после первого тура.
Он также не исключил, что победа Додона может обернуться новой "цветной революцией". Эксперт предположил, что американские кураторы уже раздали соответствующие инструкции на этот случай. При этом вряд ли при таком сценарии события будут развиваться так же, как в Белоруссии.
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