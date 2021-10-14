Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего о...
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" ...
Главная / Политика

В Европе заявили о двуликости Украины и ее симпатии к России

14 октября 2021, 18:35  •  47 • Политика
Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европейцам не нравится, что незалежные дружат с Москвой
Антироссийские настроения в европейских государствах переходят все мыслимые границы. Иностранцы уже не знают, в чем обвинить нашу страну. Теперь расправу готовы учинить над всеми, кто симпатизирует Москве. Так, недавно в Чехии заявили, что весьма недовольны поведением некого альтер эга Украины, которое желает мира с Россией.
Таким оригинальным измышлением поделился специальный посол Чехии по вопросам энергобезопасности Вацлав Бартушка. В фантазиях чеха существует целых две Украины. Одна воинственно борется с российским "агрессором", а другая лелеет надежду наладить отношения с Москвой.
Бартушка посетовал, что двуликая Украина нечестно ведет себя в международном пространстве. Несмотря на громкие русофобские заявления, многие украинские политики (что уж говорить о простом народе) весьма лояльно относятся к нашей стране.
По его словам, в Незалежной есть видные политические деятели, которые посмели считать российский "Газпром" намного надежнее украинского "Нафтогаза". Такое положение дел выводит из себя чешского русофоба.
Государственный деятель из Чехии также заявил, что есть еще одна Украина, которая устраивает военные действия на собственных рубежах. Впрочем, такое поведение киевских властей не вызывает осуждение у "просвещенного" европейца. Своим мнением высокопоставленный чех поделился в беседе с журналистами издания имя.
К слову, недавно Бартушка призвал Европу начать полномасштабную "войну" с Россией по газу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





47
Источник
Похожие новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
14 октября 2021, 01:05
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
14 октября 2021, 03:25
Путин высказался о Навальном. Хватило двух фраз
14 октября 2021, 06:55
Байден ударился в бега на глазах всего мира - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2021, 06:25
Госдеп попытался прогнуть под себя русских дипломатов. Но просчитался
08 октября 2021, 01:00
Католической Италии приходит конец
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
08 октября 2021, 06:50
Украинцы рассказали, чем они «лучше русских»
10 октября 2021, 04:55
Политолог Дубови раскрыл связь отставки Курца и «Северного потока — 2»
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
13 октября 2021, 17:30
"Сколько будет, если вычесть 700 из 800?": С отцом случилась истерика после ответа дочери
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.