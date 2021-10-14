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Европейцам не нравится, что незалежные дружат с Москвой

Антироссийские настроения в европейских государствах переходят все мыслимые границы. Иностранцы уже не знают, в чем обвинить нашу страну. Теперь расправу готовы учинить над всеми, кто симпатизирует Москве. Так, недавно в Чехии заявили, что весьма недовольны поведением некого альтер эга Украины, которое желает мира с Россией.



Таким оригинальным измышлением поделился специальный посол Чехии по вопросам энергобезопасности Вацлав Бартушка. В фантазиях чеха существует целых две Украины. Одна воинственно борется с российским "агрессором", а другая лелеет надежду наладить отношения с Москвой.

Бартушка посетовал, что двуликая Украина нечестно ведет себя в международном пространстве. Несмотря на громкие русофобские заявления, многие украинские политики (что уж говорить о простом народе) весьма лояльно относятся к нашей стране.

По его словам, в Незалежной есть видные политические деятели, которые посмели считать российский "Газпром" намного надежнее украинского "Нафтогаза". Такое положение дел выводит из себя чешского русофоба.

Государственный деятель из Чехии также заявил, что есть еще одна Украина, которая устраивает военные действия на собственных рубежах. Впрочем, такое поведение киевских властей не вызывает осуждение у "просвещенного" европейца. Своим мнением высокопоставленный чех поделился в беседе с журналистами издания имя.

К слову, недавно Бартушка призвал Европу начать полномасштабную "войну" с Россией по газу.