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В Европе заявили о "пощечине" со стороны Польши

22 октября 2021, 16:45  •  104 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Поляков призвали уважительно относиться к другим членам объединения
Правовой конфликт между Польшей и Европейским союзом все никак не утихнет. Лидеры стран-участниц объединения призвали поляков начать соблюдать правила и принципы, как это делают остальные члены ЕС. 
"Я действительно считаю, что Польша зашла слишком далеко",
– подчеркнул премьер-министр Ирландии Майкл Мартин, назвав решение польского Конституционного суда "пощечиной" странам Евросоюза. 
Премьер также отметил, что Варшава фактически создала опасный прецедент, который может иметь далеко идущие последствия. Мартин также указал на тот факт, что и раньше национальные суды принимали решения не в пользу европейских законов, но данный случай   по широте, и по содержанию в корне отличается от подобных дел. 
Любопытно, что поляки – крупнейшие получатели средств Европейского союза. Только за  2020 год они получили более 18 миллиардов евро. Ирландского премьера возмутила, что Варшава даже не вспомнила об этом, тем самым показав свое наплевательское отношение к странам, которые ежегодно вносят огромные средства в бюджет ЕС. 
Слова ирландца поддержали лидеры Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. 
"Мы согласились быть государствами-членами, и у нас есть правила, поэтому мы должны их уважать", 
– призвал премьер Люксембурга Ксавье Беттель.
Напомним, что накануне в Европарламенте заявили о вероятном исключении Польши из состава ЕС уже в ближайшее время. 

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