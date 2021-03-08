В Европе заметили давление на русских в Латвии

Латвия не собирается менять своё отношение к национальным меньшинствам в угоду Евросоюзу

Совет Европы опубликовал резолюцию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о том, как в Латвии выполняется Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, в которой раскритиковал политику латышских властей в этой области.

В СЕ считают, что для сплочения гражданского общества только лишь распространения латышского языка мало.

«Случаи подстрекательских заявлений со стороны общественных деятелей не привели к принятию властями достаточных ответных мер, что создало впечатление безнаказанности и двойственности и негативно повлияло на межэтнический климат. Ограничительная политика и другое давление, обусловленное политической повесткой дня, а не принятием решений на основе фактов, особенно очевидны в образовательной системе, СМИ и в отношении к использованию языков меньшинств во многих сферах общественной жизни»,

– говорится в тексте резолюции.

Отметили в Совете Европы и нарастающее давление на школы национальных меньшинств, «выразив озабоченность» сокращением преподавания количества предметов на языках нацменьшинств.

Также в документе раскритикованы строгие требования «к уровню владения латышским языком во всех профессиональных сферах», что негативно сказывается на возможности продвижения по службе для тех, у кого латышский язык не является родным.

После критических замечаний Совет Европы призвал власти Латвии срочно принять целый ряд мер для исправления ситуации. В частности, предлагается прекратить продвижение латышского языка, а вместо этого заняться вовлечением во все сферы жизни представителей национальных меньшинств.

«Следует также пересмотреть языковые требования в разных профессиональных сферах, оценив, являются ли они соразмерными и не создают ли неоправданных препятствий для доступа к выборным должностям и позициям в негосударственных организациях»,

– говорится в документе.

Также рекомендуется обеспечить все национальные меньшинства в стране возможностью обучать своих детей на родном языке.

Однако в Латвии весьма своеобразно отнеслись к европейским рекомендациям и советам, практически не заметив критики и заявив, что резолюция Совета Европы «в целом позитивная».

Правда, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признался журналистам, что полностью резолюцию не прочитал, а ознакомился лишь с общими выводами. Однако он считает, что в Латвии ничего менять не следует.

«Правительство не намерено менять свою политику в отношении национальных меньшинств. Наша страна открыта для всех национальностей и этнических групп. Но основой нашей страны останется использование нашего языка и развитие нашей культуры»,

– заявил Кариньш.

Однако в Совете Европы думают по-другому, там уверены, что правительство обязано нести ответственность за исполнение (или не исполнение) международных обязательств.

«Если государство не следует этим рекомендациям, оно просто показывает, что не уважает европейские стандарты»,

– напомнил член Парламентской ассамблеи Совета Европы, зампредседателя комиссии Сейма по правам человека Борис Цилевич.