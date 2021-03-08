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В Европе заметили давление на русских в Латвии

08 марта 2021, 03:35  •  73 • В мире
Латвия не собирается менять своё отношение к национальным меньшинствам в угоду Евросоюзу
Совет Европы опубликовал резолюцию Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) о том, как в Латвии выполняется Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, в которой раскритиковал политику латышских властей в этой области.
В СЕ считают, что для сплочения гражданского общества только лишь распространения латышского языка мало.
«Случаи подстрекательских заявлений со стороны общественных деятелей не привели к принятию властями достаточных ответных мер, что создало впечатление безнаказанности и двойственности и негативно повлияло на межэтнический климат. Ограничительная политика и другое давление, обусловленное политической повесткой дня, а не принятием решений на основе фактов, особенно очевидны в образовательной системе, СМИ и в отношении к использованию языков меньшинств во многих сферах общественной жизни»,
– говорится в тексте резолюции.
Отметили в Совете Европы и нарастающее давление на школы национальных меньшинств, «выразив озабоченность» сокращением преподавания количества предметов на языках нацменьшинств.
Также в документе раскритикованы строгие требования «к уровню владения латышским языком во всех профессиональных сферах», что негативно сказывается на возможности продвижения по службе для тех, у кого латышский язык не является родным.
После критических замечаний Совет Европы призвал власти Латвии срочно принять целый ряд мер для исправления ситуации. В частности, предлагается прекратить продвижение латышского языка, а вместо этого заняться вовлечением во все сферы жизни представителей национальных меньшинств.
«Следует также пересмотреть языковые требования в разных профессиональных сферах, оценив, являются ли они соразмерными и не создают ли неоправданных препятствий для доступа к выборным должностям и позициям в негосударственных организациях»,
– говорится в документе.
Также рекомендуется обеспечить все национальные меньшинства в стране возможностью обучать своих детей на родном языке.
Однако в Латвии весьма своеобразно отнеслись к европейским рекомендациям и советам, практически не заметив критики и заявив, что резолюция Совета Европы «в целом позитивная».
Правда, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш признался журналистам, что полностью резолюцию не прочитал, а ознакомился лишь с общими выводами. Однако он считает, что в Латвии ничего менять не следует.
«Правительство не намерено менять свою политику в отношении национальных меньшинств. Наша страна открыта для всех национальностей и этнических групп. Но основой нашей страны останется использование нашего языка и развитие нашей культуры»,
– заявил Кариньш.
Однако в Совете Европы думают по-другому, там уверены, что правительство обязано нести ответственность за исполнение (или не исполнение) международных обязательств.
«Если государство не следует этим рекомендациям, оно просто показывает, что не уважает европейские стандарты»,
– напомнил член Парламентской ассамблеи Совета Европы, зампредседателя комиссии Сейма по правам человека Борис Цилевич.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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