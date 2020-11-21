Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления...
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
Главная / Политика

В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины

21 ноября 2020, 10:35  •  133 • Политика
Фото: Paul Zinken/dpa/www.globallookpress.com
Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами
Антироссийские санкции, введенные против страны в связи с ситуацией на Украине, должны быть отменены. Такую позицию высказал депутат Европарламента Жером Ривьер в поправке о рассматриваемой европейцами резолюции.
Депутат полагает, что конфликт на Украине может быть решен только с помощью переговоров нормандском формате – и здесь ключевым моментом станет создание доверия между участниками процесса. Отмена санкций позволить показать России, что в Европе настроены на конструктивный диалог. По его мнению, это позволит добиться "более эффективной имплементации любых соглашений", пишет RT.
Журналисты, в чьем распоряжении оказался проект резолюции Европарламента, отметили, что в изначальном варианте документа не затрагивается вопрос антироссийских санкций или переговоров относительно конфликта на востоке Украины. Единственное – депутаты указывают, что военные силы РФ якобы "оккупируют большие части Украины в нарушение международного права". Ривьер с помощью своей поправки предлагает депутатам изменить первоначальный текст резолюции, добавив туда тему диалога между Россией и Украиной.
Напомним, российская сторона много раз подчеркивала, что не участвует в вооруженных конфликтах на Донбассе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, заявил Моргулис
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении договорённостей по Карабаху
21 ноября 2020, 01:25
Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
21 ноября 2020, 01:25
Секрет Полишинеля: WarGonzo сорвал планы Турции и Азербайджана добить Закавказье
21 ноября 2020, 01:25
Стой, кто уйдет: почему ликвидировали Россвязь и Роспечать
20 ноября 2020, 23:35
Алексиевич запуталась в советах оппозиции, но предупредила: "Лукашенко нас победит"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, за...
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении догов...
21 ноября 2020, 01:25
Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
21 ноября 2020, 01:25
Санду считает – с Тирасполем обошлись слишком «мягко»
21 ноября 2020, 01:25
Секрет Полишинеля: WarGonzo сорвал планы Турции и Азербайджана добить Закавказье
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2020, 13:15
Шутка "армянского радио" в исполнении Лаврова стала лучшей отповедью
20 ноября 2020, 06:10
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
16 ноября 2020, 20:35
Украине сделали заманчивое предложение по Крыму
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
17 ноября 2020, 05:45
Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.