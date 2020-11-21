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В Европе заговорили об отмене санкций против России из-за Украины
21 ноября 2020, 10:35 • 133 • Политика
Таким образом европейцы планируют укрепить доверие между странами
Антироссийские санкции, введенные против страны в связи с ситуацией на Украине, должны быть отменены. Такую позицию высказал депутат Европарламента Жером Ривьер в поправке о рассматриваемой европейцами резолюции.
Депутат полагает, что конфликт на Украине может быть решен только с помощью переговоров нормандском формате – и здесь ключевым моментом станет создание доверия между участниками процесса. Отмена санкций позволить показать России, что в Европе настроены на конструктивный диалог. По его мнению, это позволит добиться "более эффективной имплементации любых соглашений", пишет RT.
Журналисты, в чьем распоряжении оказался проект резолюции Европарламента, отметили, что в изначальном варианте документа не затрагивается вопрос антироссийских санкций или переговоров относительно конфликта на востоке Украины. Единственное – депутаты указывают, что военные силы РФ якобы "оккупируют большие части Украины в нарушение международного права". Ривьер с помощью своей поправки предлагает депутатам изменить первоначальный текст резолюции, добавив туда тему диалога между Россией и Украиной.
Напомним, российская сторона много раз подчеркивала, что не участвует в вооруженных конфликтах на Донбассе.
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