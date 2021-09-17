В Европе заговорили о выходе Франции из НАТО после скандала с подлодками

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Обида Парижа может в корне изменить отношения в рамках альянса

Сорванная американцами многомиллиардная сделка на поставку атомных субмарин Австралии может привести к тому, что Франция заявит о своем выходе из состава НАТО. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар.

Обида Парижа на Вашингтон не только политическая, но и коммерческая. Нужно понимать, что Франция тоже поставляет оружие многим странам, поэтому между союзниками в рамках североатлантического альянса все равно есть конкуренция.

Соединенные Штаты при этом продолжают заниматься вооружением стран, способных поддержать страну в решении китайского вопроса. Тем более, что в рамках региона есть немало государств, способных и готовых дать отпор Пекину. В частности, речь идет о той самой Австралии, из-за которой и начались все текущие противоречия.

"Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев "дружить" против Китая",

– добавил Рар, подчеркнув, что хоть Франция с такой политикой в корне не согласна, то другие европейские страны, например, Германия, пока готовы встать на сторону США.

Из-за такой позиции Парижа может произойти раскол в рамках НАТО. Особенно учитывая факт, что Эммануэль Макрон не раз выступал с критикой альянса, указывая на то, что НАТО должна заниматься защитой Европы, а не удовлетворением внешнеполитических интересов Штатов.

Подводя итог, эксперт не исключил, что могут повториться события 1966 года. Тогда Франция, возглавляемая Шарлем де Голлем, покинула альянс.

Напомним, что накануне стало известно, что Франция отказалась отмечать 240-летие Чесапикского сражения, в котором помогла США противостоять британскому флоту. Представитель французских ВМС покинул Вашингтон раньше срока, выразив таким образом протест.