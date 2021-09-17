Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2...
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "...
Главная / Политика

В Европе заговорили о выходе Франции из НАТО после скандала с подлодками

17 сентября 2021, 15:00  •  55 • Политика
Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Обида Парижа может в корне изменить отношения в рамках альянса
Сорванная американцами многомиллиардная сделка на поставку атомных субмарин Австралии может привести к тому, что Франция заявит о своем выходе из состава НАТО. Таким мнением поделился немецкий политолог Александр Рар. 
Обида Парижа на Вашингтон не только политическая, но и коммерческая. Нужно понимать, что Франция тоже поставляет оружие многим странам, поэтому между союзниками в рамках североатлантического альянса все равно есть конкуренция. 
Соединенные Штаты при этом продолжают заниматься вооружением стран, способных поддержать страну в решении китайского вопроса. Тем более, что в рамках региона есть немало государств, способных и готовых дать отпор Пекину. В частности, речь идет о той самой Австралии, из-за которой и начались все текущие противоречия. 
"Такое поведение американцев многим не нравится Европе. США будут заставлять европейцев "дружить" против Китая",
– добавил Рар, подчеркнув, что хоть Франция с такой политикой в корне не согласна, то другие европейские страны, например, Германия, пока готовы встать на сторону США. 
Из-за такой позиции Парижа может произойти раскол в рамках НАТО. Особенно учитывая факт, что Эммануэль Макрон не раз выступал с критикой альянса, указывая на то, что НАТО должна заниматься защитой Европы, а не удовлетворением внешнеполитических интересов Штатов. 
Подводя итог, эксперт не исключил, что могут повториться события 1966 года. Тогда Франция, возглавляемая Шарлем де Голлем, покинула альянс. 
Напомним, что накануне стало известно, что Франция отказалась отмечать 240-летие Чесапикского сражения, в котором помогла США противостоять британскому флоту. Представитель французских ВМС покинул Вашингтон раньше срока, выразив таким образом протест. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





55
Источник
Похожие новости
17 сентября 2021, 01:15
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "компромат на Лаврова"
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
17 сентября 2021, 05:50
Польша решила жить без русского газа. Эксперт дал однозначную оценку: "Будет как с Украиной"
17 сентября 2021, 03:05
Франция отменила совместные с США торжества после "удара в спину" от Австралии
17 сентября 2021, 09:30
В Китае рассказали о "неожиданном" ответе Лаврова США
17 сентября 2021, 07:40
Зеленский объединился с энергетиками и силовиками против "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
16 сентября 2021, 03:15
Вопрос о "Железном куполе" для Украины поставил Псаки в тупик
17 сентября 2021, 01:15
"Про уродов и людей": 1,5 минуты речи Марии Захаровой перевесили "компромат на Лаврова"
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
11 сентября 2021, 01:20
Спортсменам Украины обещают 10 млн за победу над Россией: Стало известно, кто дал на это деньги
12 сентября 2021, 02:05
В Совфеде заявили о желании Украины жить за счет России
10 сентября 2021, 23:30
Экс-глава МИД Украины предупредил Зеленского: "Мы скоро окажемся в полной изоляции"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.