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В Европе выступили за введение сертификатов вакцинации

26 февраля 2021, 00:10  •  47 • В мире
"Зелёные паспорта", ковид-паспорта - так называют сертификаты вакцинации - в ближайшее время станут реальностью для граждан ЕС. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, это нововведение будет внедрено в странах союза.
В Евросоюзе будут введены сертификаты о вакцинации. Страны ЕС намерены внедрить это новшество в течение трёх месяцев. О решении лидеров государств объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - сказала она.
По словам Меркель, в Германии будет разработан национальный сертификат вакцинации.
Ранее с предложением внедрить сертификаты вакцинации для привившихся от COVID выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отмечал, что в Израиле уже опробовали подобный механизм.

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