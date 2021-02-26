В Европе выступили за введение сертификатов вакцинации

"Зелёные паспорта", ковид-паспорта - так называют сертификаты вакцинации - в ближайшее время станут реальностью для граждан ЕС. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, это нововведение будет внедрено в странах союза.

В Евросоюзе будут введены сертификаты о вакцинации. Страны ЕС намерены внедрить это новшество в течение трёх месяцев. О решении лидеров государств объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - сказала она.

По словам Меркель, в Германии будет разработан национальный сертификат вакцинации.

Ранее с предложением внедрить сертификаты вакцинации для привившихся от COVID выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отмечал, что в Израиле уже опробовали подобный механизм.