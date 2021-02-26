|
В Европе выступили за введение сертификатов вакцинации
26 февраля 2021, 00:10 • 47 • В мире
"Зелёные паспорта", ковид-паспорта - так называют сертификаты вакцинации - в ближайшее время станут реальностью для граждан ЕС. Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, это нововведение будет внедрено в странах союза.
В Евросоюзе будут введены сертификаты о вакцинации. Страны ЕС намерены внедрить это новшество в течение трёх месяцев. О решении лидеров государств объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", - сказала она.
По словам Меркель, в Германии будет разработан национальный сертификат вакцинации.
Ранее с предложением внедрить сертификаты вакцинации для привившихся от COVID выступил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он отмечал, что в Израиле уже опробовали подобный механизм.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
47
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 февраля 2021, 14:15
|
22 февраля 2021, 05:25
|
20 февраля 2021, 09:25
|
20 февраля 2021, 13:05
|
23 февраля 2021, 00:40
|
19 февраля 2021, 09:35
|
22 февраля 2021, 18:15