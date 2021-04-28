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В Европе выступили с идеей отключить Россию от SWIFT

28 апреля 2021, 18:00  •  104 • Политика
В проекте резолюции Европарламента говорится, что необходимо отключить Россию от системы межбанковских платежей "в случае продолжения агрессии на Украине".
Европейские политики допустили отключение России от системы SWIFT. Как говорится в проекте резолюции, эти меры следует предпринять, если "агрессия России" против Украины продолжится. Кроме того, в Европарламенте призвали также отказаться от нефти и газа нашей страны.
"Все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены", - говорится в тексте документа.
В числе требований от ЕП также сказано о том, что Москва должна прекратить неоправданно наращивать военные силы "для создания угроз соседям", передаёт РИА Новости.
При этом в Европе не преминули высказать сожаление из-за нынешнего уровня отношений с Россией.
Впрочем, со своей стороны Европа не видит каких-либо проблем, всю ответственность за напряжённость в отношениях Европарламент возложил на Москву.

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