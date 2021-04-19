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В Европе увидели шанс защитить Украину с помощью "Северного потока-2"
19 апреля 2021, 17:40 • 104 • Политика
Эксплуатацию газопровода предложили связать с отношением Киева к Москве
Россия должна получить "недвусмысленное послание" по поводу последствий ее действий против Украины. Об этом заявил руководитель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер.
По его мнению, маневры вооруженных сил РФ у границы с Украиной не только обостряют ситуацию между Москвой и Киевом, но и представляют опасность для Евросоюза. Поскольку Кремль может сымитировать угрозу и устроить "демонстрацию силы", допустил евродепутат.
В связи с этим он предложил европейцам дать единый однозначный сигнал российскому руководству о том, что его действия по эскалации конфликта на Украине недопустимы.
Стать Москве более "понимающей" может помочь "Северный поток-2". Вебер не скрывает своего негативного отношения к проекту, полагая, что газопровод увеличивает зависимость ЕС от РФ и, соответственно, не отвечает европейским интересам. Но предлагает способ, как использовать трубу во благо ЕС и его партнеров.
В частности, Вебер считает необходимым увязать поставки газа по "Северному потоку-2" с "поведением Москвы", передает DW. В этом случае развитие конфликта на востоке Украины вызовет непременные последствия для газового проекта, подчеркнул европарламентарий
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отнес строительство "Северного потока-2" к вопросам войны, а не бизнеса.
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