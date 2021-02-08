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В Европе требуют отставки Борреля после переговоров в Москве
08 февраля 2021, 14:50 • 252 • Политика
Попытка евродипломата исправить впечатление от визита в РФ, похоже, не удалась
Поездка верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву может стоить ему карьеры. Член Европарламента от Эстонии Рихо Террас подготовил петицию об отставке еврокомиссара, который своим поведением усилил позиции Москвы.
По словам Терраса, уже в понедельник, 8 февраля, он передаст документ главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и рассчитывает, что большинство евродепутатов его поддержат.
"Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии",
– цитирует Терраса эстонское издание Postimees. По его мнению, Боррель не может "и дальше представлять европейские страны", поскольку он "солгал", заверяя Москву, что никто в Европе не предлагал ввести санкции против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Теперь же Россия использует эти слова для "своей пропаганды".
Глава европейской дипломатии провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 5 февраля. На пресс-конференции в Москве он сообщил, что речи о новых санкциях ЕС против РФ пока нет, и высказался за развитие сотрудничества. Однако, вернувшись домой, Боррель быстро "переобулся". В Москве предположили, что ему "объяснили, как нужно было расставить акценты", передает RT.
Ранее визит Борреля в Москву вызвал гнев экс-главы польского МИД, евродепутата Анны Фотыга.
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