В Европе требуют отставки Борреля после переговоров в Москве

Жозеп Боррель. Фото: Florian Gaertner/photothek.net v/www.globallookpress.com

Попытка евродипломата исправить впечатление от визита в РФ, похоже, не удалась

Поездка верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Москву может стоить ему карьеры. Член Европарламента от Эстонии Рихо Террас подготовил петицию об отставке еврокомиссара, который своим поведением усилил позиции Москвы.

По словам Терраса, уже в понедельник, 8 февраля, он передаст документ главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и рассчитывает, что большинство евродепутатов его поддержат.

"Я надеюсь, что к письму присоединятся те, у кого есть совесть и кто понимает, что визит Жозепа Борреля в Москву был очень большой ошибкой и полным провалом европейской дипломатии",

– цитирует Терраса эстонское издание Postimees. По его мнению, Боррель не может "и дальше представлять европейские страны", поскольку он "солгал", заверяя Москву, что никто в Европе не предлагал ввести санкции против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Теперь же Россия использует эти слова для "своей пропаганды".

Глава европейской дипломатии провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 5 февраля. На пресс-конференции в Москве он сообщил, что речи о новых санкциях ЕС против РФ пока нет, и высказался за развитие сотрудничества. Однако, вернувшись домой, Боррель быстро "переобулся". В Москве предположили, что ему "объяснили, как нужно было расставить акценты", передает RT.

Ранее визит Борреля в Москву вызвал гнев экс-главы польского МИД, евродепутата Анны Фотыга.