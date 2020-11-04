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В Европе "под шумок" согласовали новые санкции против Лукашенко - источник
04 ноября 2020, 21:30 • 46 • Политика
Постпреды Евросоюза одобрили расширение санкций в отношении властей Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко.
В Евросоюзе согласовали новый санкционный список в отношении руководства Белоруссии. На этот раз в него включили не только членов белорусского правительства, но и самого президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Речь идёт о так называемом чёрном списке, который принят ЕС в ответ на действия властей Белоруссии в отношении протестующих, пытающихся осуществить государственный переворот по примеру Украины. В первую редакцию списка не был включён Лукашенко, так как европейские политики хотели сохранить возможность "для диалога".
В среду, 4 ноября, постоянные представители 27 стран - участниц ЕС одобрили расширение санкций в отношении властей Белоруссии. На этот раз в них включили и самого Лукашенко.
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