В Европе "под шумок" согласовали новые санкции против Лукашенко - источник

В Евросоюзе согласовали новый санкционный список в отношении руководства Белоруссии. На этот раз в него включили не только членов белорусского правительства, но и самого президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Речь идёт о так называемом чёрном списке, который принят ЕС в ответ на действия властей Белоруссии в отношении протестующих, пытающихся осуществить государственный переворот по примеру Украины. В первую редакцию списка не был включён Лукашенко, так как европейские политики хотели сохранить возможность "для диалога".

В среду, 4 ноября, постоянные представители 27 стран - участниц ЕС одобрили расширение санкций в отношении властей Белоруссии. На этот раз в них включили и самого Лукашенко.