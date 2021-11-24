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В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
24 ноября 2021, 03:40 • 144 • Политика
Влиятельное польское издание Biznes Alert призвало "превентивно" напасть на Россию и предложило методы. Так европейцы надеются избежать газового кризиса вслед за Кишинёвом.
Польское издание Biznes Alert публично призвало начать "превентивную войну" против России. Поводом стал газовый кризис в Молдавии. Журналисты опасаются, что то же самое ждёт и европейские страны. Они считают Москву агрессором, но "воевать" предлагают с помощью финансовых и политических инструментов "без использования танков".
Влиятельное издание приводит в пример политику польского военачальника начала XX века Юзефа Пилсудского, который предлагал Франции напасть на Германию, чтобы предотвратить мировую войну. Журналисты призывают к такому же ходу, но уже без кровопролития.
"Когда Россия использует газ в качестве оружия против Молдавии, это может повториться и в других частях Европы. Такие действия указывают на вероятность, что "Газпром" сократит поставки в Евросоюз. Время для упреждающего удара Европы по планам Кремля. Однако речь идёт не об использовании танков, а о политике, праве и финансах", - пишет главный редактор издания Войцех Якобик.
Он предлагает Европейской комиссии вмешаться в переговоры Москвы и Кишинёва по поводу голубого топлива, а также найти деньги для погашения долгов Молдавии.
Напомним, "Газпром" дал Молдавии пару суток, чтобы оплатить долг за газ. Но в Кишинёве тянут с решением, поэтому страна рискует зимой остаться без дешёвого отопления.
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