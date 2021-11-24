Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского С...
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Главная / Политика

В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"

24 ноября 2021, 03:40  •  144 • Политика
Влиятельное польское издание Biznes Alert призвало "превентивно" напасть на Россию и предложило методы. Так европейцы надеются избежать газового кризиса вслед за Кишинёвом.
Польское издание Biznes Alert публично призвало начать "превентивную войну" против России. Поводом стал газовый кризис в Молдавии. Журналисты опасаются, что то же самое ждёт и европейские страны. Они считают Москву агрессором, но "воевать" предлагают с помощью финансовых и политических инструментов "без использования танков".
Влиятельное издание приводит в пример политику польского военачальника начала XX века Юзефа Пилсудского, который предлагал Франции напасть на Германию, чтобы предотвратить мировую войну. Журналисты призывают к такому же ходу, но уже без кровопролития.
"Когда Россия использует газ в качестве оружия против Молдавии, это может повториться и в других частях Европы. Такие действия указывают на вероятность, что "Газпром" сократит поставки в Евросоюз. Время для упреждающего удара Европы по планам Кремля. Однако речь идёт не об использовании танков, а о политике, праве и финансах", - пишет главный редактор издания Войцех Якобик.
Он предлагает Европейской комиссии вмешаться в переговоры Москвы и Кишинёва по поводу голубого топлива, а также найти деньги для погашения долгов Молдавии.
Напомним, "Газпром" дал Молдавии пару суток, чтобы оплатить долг за газ. Но в Кишинёве тянут с решением, поэтому страна рискует зимой остаться без дешёвого отопления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





144
Источник
Похожие новости
23 ноября 2021, 23:35
Украина проведёт учения на границе с Россией. Запад молчит
23 ноября 2021, 23:35
В Турции вспыхнули массовые протесты: Жители Стамбула и Анкары требуют отставок
23 ноября 2021, 23:35
В США признали победу России в гиперзвуковой гонке вооружений: Эксперт раскрыл секрет успеха
23 ноября 2021, 23:35
Эстония пригрозила России серьезным противостоянием на Украине
23 ноября 2021, 23:35
Россия и Таджикистан объединят системы ПВО: Путин внёс соглашение в Госдуму
24 ноября 2021, 01:20
На "вредительство" России ответим без колебаний": Из Госдепа озвучили предупреждение
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
18 ноября 2021, 20:25
Оправдания из МИД Германии: Россия "просто не приняла"
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
22 ноября 2021, 00:20
Митингующие в Киеве пытаются прорваться к офису президента: "Зеленского в тюрьму"
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.