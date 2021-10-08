|
В Европе пригрозили России санкциями за поддержку Лукашенко
08 октября 2021, 10:55 • 224 • Политика
Сближение Москвы и Минска противоречит интересам ЕС
Европейский союз должен ввести ограничительные меры в отношении России, если она продолжит поддерживать Белоруссию. Об этом говорится в принятой накануне резолюции Европарламента.
В документе, текст которого опубликован на сайте ЕП, перечислены основные претензии европейцев к правительству Александра Лукашенко. Среди прочего, ему припомнили убийство в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, бегство с Олимпиады в Токио белорусской спортсменки Кристины Тимановской, застреленного во время облавы КГБ в Минске Андрея Зельцера и т.п.
Еще большее недовольство евродепутатов вызывает растущая интеграция Белоруссии и России, в том числе тот факт, что президенты двух стран недавно подписали дорожные карты по созданию Союзного государства. В резолюции указывается, что Лукашенко – "нелегитимный президент", поэтому все его подписи после 5 ноября 2020 года должны быть отозваны.
"ЕС должен дать понять, что, если Россия продолжит свою текущую политику в отношении Белоруссии, Евросоюз должен будет ввести дополнительные меры сдерживания и в отношении России",
– настаивают европарламентарии.
Что касается Белоруссии, то в резолюции ЕП говорится о необходимости ввести новые санкции, которые будут направлены на предприятия черной металлургии, деревообрабатывающие компании, химическую промышленность и банковский сектор, передает телеканал "360".
Ранее стало известно, что в ЕП обсуждают пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за сближения Минска с Москвой. На этом фоне президент Лукашенко провел в Минске совещание, на котором высказался о способах преодоления последствий наложенных Западом ограничений.
Подпишитесь на нас
224
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 октября 2021, 19:55
|
06 октября 2021, 11:05
|
05 октября 2021, 04:45
|
06 октября 2021, 07:00
|
05 октября 2021, 00:40
|
06 октября 2021, 18:40
|
07 октября 2021, 00:30