Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
Владимир Путин. Послание Табаки
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

В Европе пригрозили России санкциями за поддержку Лукашенко

08 октября 2021, 10:55  •  224 • Политика
Фото: Виктор Лисицын/GLOBAL LOOK press
Сближение Москвы и Минска противоречит интересам ЕС
Европейский союз должен ввести ограничительные меры в отношении России, если она продолжит поддерживать Белоруссию. Об этом говорится в принятой накануне резолюции Европарламента.
В документе, текст которого опубликован на сайте ЕП, перечислены основные претензии европейцев к правительству Александра Лукашенко. Среди прочего, ему припомнили убийство в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова, бегство с Олимпиады в Токио белорусской спортсменки Кристины Тимановской, застреленного во время облавы КГБ в Минске Андрея Зельцера и т.п.
Еще большее недовольство евродепутатов вызывает растущая интеграция Белоруссии и России, в том числе тот факт, что президенты двух стран недавно подписали дорожные карты по созданию Союзного государства. В резолюции указывается, что Лукашенко – "нелегитимный президент", поэтому все его подписи после 5 ноября 2020 года должны быть отозваны.
"ЕС должен дать понять, что, если Россия продолжит свою текущую политику в отношении Белоруссии, Евросоюз должен будет ввести дополнительные меры сдерживания и в отношении России",
– настаивают европарламентарии.
Что касается Белоруссии, то в резолюции ЕП говорится о необходимости ввести новые санкции, которые будут направлены на предприятия черной металлургии, деревообрабатывающие компании, химическую промышленность и банковский сектор, передает телеканал "360".
Ранее стало известно, что в ЕП обсуждают пятый пакет санкций в отношении Белоруссии из-за сближения Минска с Москвой. На этом фоне президент Лукашенко провел в Минске совещание, на котором высказался о способах преодоления последствий наложенных Западом ограничений.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





224
Источник
Похожие новости
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
08 октября 2021, 01:00
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось с теми людьми?"
08 октября 2021, 01:00
В Литве придумали, как решить газовую проблему за счёт Украины
08 октября 2021, 08:35
Источник назвал радикальное решение Москвы, если НАТО "не придёт в себя"
08 октября 2021, 06:50
Германия отвергла санкции США по "Северному потоку - 2": "Препятствий нет"
08 октября 2021, 01:00
Британские читатели: "Путин пообещал больше газа, но он при этом плохой?"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2021, 19:55
Русские в космосе. Провал США подтверждён историей
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
05 октября 2021, 04:45
Жители Германии оценили газ в "Северном потоке – 2": "Это успех"
06 октября 2021, 07:00
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
05 октября 2021, 00:40
Еврокомиссар намекнул на новую инициативу по газу
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.