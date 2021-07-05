В Европе пригрозили последствиями России после "закона о шампанском"

Еврокомиссия выступила против "закона о шампанском" в России. Представитель ЕК заявила, что поправки могут по ударить по поставкам вин, но точных последствий назвать не смогла.

На прошлой неделе в России, напомним, были приняты поправки в закон о госрегулировании оборота алкоголя. В частности, согласно поправкам право использовать термин "шампанское" в нашей стране получает только наша, отечественная продукция. То есть произведённая в России. А всё, что импортируется, считается "игристым вином".

В Еврокомиссии новый документ вызвал бунт. Еврочиновники выступили против русского "закона о шампанском".

В частности, представитель ЕК во время брифинга заявила журналистам, что принятые в России поправки рискуют ударить по поставкам вин. Но это не точно.

"И я не могу сейчас сказать точно, какими могут быть последствия", - заметила спикер, добавив, что в ЕК закон вызвал обеспокоенность.

Спикер отметила, что документ в случае его принятия рискует нанести ущерб европейскому экспорту вина. Представитель пресс-службы Еврокомиссии сделала предупреждение России, заявив, что организация сделает всё необходимое для того, чтобы высказать свои опасения, а также защитить права европейских производителей вин.