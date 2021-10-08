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В Европе придумали способ справиться с высокими ценами на газ

08 октября 2021, 22:00  •  132 • Политика
Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/www.globallookpress.com
План Брюсселя может сработать не ранее апреля следующего года
Коллективный Брюссель придумал план по сдерживанию роста цен на газ. В Еврокомиссии предложили национальным правительствам сообща закупать и хранить голубое топливо. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 8 октября.
Как считают в ЕК, инициатива может повысить энергетическую устойчивость стран-членов объединения и избежать будущих ценовых шоков. Также проект предполагает снижение налогов, прямую поддержку наиболее уязвимых слоев населения и государственную помощь для компаний.
Еврокомиссия надеется, что новый план приведет к снижению цены на энергоресурсы к апрелю 2022 года.
Кроме того, Брюссель собирается организовать переговоры с поставщиками газа из третьих стран в рамках плана по предотвращению энергетического кризиса.
Сегодняшнее состояние дел на топливном рынке и меры по смягчению воздействия на экономику из-за рекордных цен на газ лидеры Евросоюза намерены обсудить на встрече в Брюсселе 21-22 октября.
Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин, реагируя на истерику в Европе по поводу нехватки сырья в ПХГ в преддверии зимнего сезона и завышенной стоимости топлива, заявил о возможности увеличить предложение отечественного газа для европейских потребителей. Однако сделать это можно не через спотовый рынок ЕС, а исключительно через Санкт-Петербургскую биржу.

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