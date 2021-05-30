В Европе подготовили проект о "враждебных действиях" России

ЕС предлагает США сделать совместное заявление по поводу "враждебных действий" России. по информации Bloomberg, заявление предлагается сделать за день до саммита Владимира Путина с Джо Байденом.

В Евросоюзе намерены накануне саммита президентов США и России намерены сделать совместное заявление. Так, выяснили журналисты, в ЕС подготовили проект, который направлен в США для согласования позиций. Европейцы предлагают Вашингтону декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения".

Ожидается, что это заявление прозвучит 15 июня в Брюсселе.

Bloomberg процитировал выдержку из документа. В нем европейские политики говорят о единстве в принципиальном подходе к России.

"Мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", - сказано в обнародованном фрагменте.

Не исключено, что в общем заявлении стороны заявят и о едином подходе в отношении к Китаю.

По информации источников агентства, точность формулировок еще выверяется, однако не исключено, что в этом проекте будет предложено уйти от торговых споров, которые возникли при Трампе.