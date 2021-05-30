Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Минск нашел действенный ответ на санкции Киева
В МИД Украины прекращение поставок электричества из Белоруссии свалили на Литву
Русские пограничники выгнали британский эсминец вместе с "непонятливым"...
Кто не понял, тот поймёт: Саммит в Сочи показал самое главное
Главная / Политика

В Европе подготовили проект о "враждебных действиях" России

30 мая 2021, 04:35  •  29 • Политика
ЕС предлагает США сделать совместное заявление по поводу "враждебных действий" России. по информации Bloomberg, заявление предлагается сделать за день до саммита Владимира Путина с Джо Байденом.
В Евросоюзе намерены накануне саммита президентов США и России намерены сделать совместное заявление. Так, выяснили журналисты, в ЕС подготовили проект, который направлен в США для согласования позиций. Европейцы предлагают Вашингтону декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения".
Ожидается, что это заявление прозвучит 15 июня в Брюсселе.
Bloomberg процитировал выдержку из документа. В нем европейские политики говорят о единстве в принципиальном подходе к России.
"Мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", - сказано в обнародованном фрагменте.
Не исключено, что в общем заявлении стороны заявят и о едином подходе в отношении к Китаю.
По информации источников агентства, точность формулировок еще выверяется, однако не исключено, что в этом проекте будет предложено уйти от торговых споров, которые возникли при Трампе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
29 мая 2021, 23:05
Испытания ракет ПРО США закончились провалом
29 мая 2021, 23:05
Песков сделал намёк, что Белоруссия - это Россия
30 мая 2021, 00:55
"Да там ПВО ещё направить!": Украинец раскричался в эфире, защищая Белоруссию
30 мая 2021, 00:55
Британцы посоветовали Столтенбергу "сменить пластинку" после слов о России
30 мая 2021, 02:45
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
29 мая 2021, 23:05
"Чувствует себя как дома": Песков рассказал о любви Лукашенко к Сочи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2021, 15:20
"Когда кончилась изолента": В США поставили условие русским после Женевы
23 мая 2021, 03:55
Украина останется без Чёрного моря: Генерал ВСУ озвучил условие
23 мая 2021, 09:25
Не рано ли мы смеёмся над Зеленским?
28 мая 2021, 01:15
Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.