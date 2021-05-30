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В Европе подготовили проект о "враждебных действиях" России
30 мая 2021, 04:35 • 29 • Политика
ЕС предлагает США сделать совместное заявление по поводу "враждебных действий" России. по информации Bloomberg, заявление предлагается сделать за день до саммита Владимира Путина с Джо Байденом.
В Евросоюзе намерены накануне саммита президентов США и России намерены сделать совместное заявление. Так, выяснили журналисты, в ЕС подготовили проект, который направлен в США для согласования позиций. Европейцы предлагают Вашингтону декларировать решительный ответ на "модель негативного поведения".
Ожидается, что это заявление прозвучит 15 июня в Брюсселе.
Bloomberg процитировал выдержку из документа. В нем европейские политики говорят о единстве в принципиальном подходе к России.
"Мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", - сказано в обнародованном фрагменте.
Не исключено, что в общем заявлении стороны заявят и о едином подходе в отношении к Китаю.
По информации источников агентства, точность формулировок еще выверяется, однако не исключено, что в этом проекте будет предложено уйти от торговых споров, которые возникли при Трампе.
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