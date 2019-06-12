В Европе поддерживают новое правительство Молдовы, но Плахотнюк не сдаётся

Венецианская комиссия только 21 июня даст оценку последним решениям Конституционного суда Молдовы

Пять европейских стран приняли 11 июня совместное заявление по поводу ситуации в Молдове.

«Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция внимательно следили за недавними событиями в Республике Молдова. После парламентских выборов демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, в том числе о формировании правительства. Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за решение настоящего конституционного кризиса мирными средствами», – говорится в документе, опубликованном на сайте Федерального бюро иностранных дел Германии.

Выступила с заявлением в поддержку нового правительства и Швейцария, призывая все политические партии и институты Молдовы принять участие в мирном диалоге.

«Спокойствие и здравомыслие должны преобладать на благо всех граждан», – говорится в документе Дипломатического представительства Швейцарии в Республике Молдова.

В тот же день президент Молдовы Игорь Додон встретился с послом Швейцарской конфедерации в Кишинёве Гийомом Шойером. Президент Молдовы поблагодарил швейцарскую сторону за официальную поддержку новой парламентской коалиции и нового правительства. Посол Швейцарии завершает свою миссию в Кишинёве, в связи с чем Игорь Додон выразил надежду на то, что дружеские отношения между двумя странами будут укрепляться и с приездом в Молдову нового посла.

«В течение трёх дней страна была погружена в состояние правовой и политической неразберихи в результате толкования Конституционным судом крайнего срока для формирования кабинета министров и роспуска парламента. Достигнутое политическое соглашение позволило создать правящую коалицию и полностью дееспособное правительство», – так отреагировала на события в Молдове ПАСЕ, прямо намекая на виновника дестабилизации.

11 июня был опубликован и новый пресс-релиз Министерства иностранных дел Румынии, в котором говорится о поддержке нового правительства Молдовы во главе с Майей Санду и парламентской коалиции.

«В демократическом государстве воля граждан, выраженная путём голосования и отражённая в политической конфигурации парламента, является единственной, которая обеспечивает законный политический процесс, основанный на диалоге. Румыния повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности и подчёркивает необходимость уважения принципов верховенства закона и обеспечения мирного и всеобъемлющего перехода к выходу из кризиса», – говорится в документе.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что он не будет признавать новое правительство в Кишинёве и продолжает считать лучшим выходом из молдавского кризиса досрочные выборы. Однако вскоре в МИД Румынии объяснили, что господин посол высказал свою личную точку зрения, а не официальную политику Министерства иностранных дел Румынии.

Представители молдавской диаспоры в разных странах записали видео обращения в поддержку нового правительства Молдовы и призвали военных и силовые структуры перейти на сторону народа.

Россия, которая высказалась в поддержку нового правительства Молдовы ещё 10 июня, готова помочь Молдове в урегулировании политического кризиса.

«России не безразлична Молдова, Россия заинтересована в том, чтобы политический кризис в стране разрешился. Если мы в чём-то можем содействовать, то мы готовы это делать», – заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Пока же Игорю Додону и новому правительству приходится искать выходы из создавшейся ситуации. И в этом он уповает на помощь внешних партнёров, о чём заявил накануне вечером в интервью молдавскому телевизионному каналу TV8.

Венецианская комиссия только 21 июня даст оценку последним решениям Конституционного суда, которые даже в Европе считают необъективными и политизированными.

«Если с политической точки зрения для Республики Молдова имеет значение отношение правительств и президентов иностранных государств, то с юридической точки зрения значение имеет позиция Венецианской комиссии, которая сделает вывод о том, что парламент и правительство являются законными», – уверен бывший председатель Конституционного суда Виктор Пушкаш.