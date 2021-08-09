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В Европе озвучили срочные меры для борьбы с глобальным потеплением
09 августа 2021, 18:35 • 92 • В мире
В Еврокомиссии по-прежнему считают, что ограничение в полтора градуса всё ещё возможно в перспективе.
В Европе настаивают на принятии срочных мер для сдерживания глобального потепления. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в Twitter оценил доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата и отметил, что для борьбы с потеплением необходимы и политические решения.
Кроме того, он призвал немедленно начать применять меры для борьбы с изменением климата. Чиновник указал, что обозначенная планка по ограничению в полтора градуса всё ещё достижима.
Однако, заметил он, для этого важно быстро свести углеродные выбросы к нулю по всему миру. Тиммерманс полагает, что Международная конференция ООН по климату в Глазго, которая состоится этой осенью, должна стать "тем моментом, когда мир скажет "достаточно".
"Доклад МГЭИК демонстрирует огромную срочность действовать сейчас, чтобы справиться с климатическим кризисом. Ещё не поздно сдержать ускоряющееся изменение климата, но лишь если мы будем действовать прямо сейчас", - заметил он, добавив, что в своей климатической стратегии Еврокомиссия "предложила меры во всех секторах экономики по продвижению к климатической нейтральности" - нулевым выбросам парниковых газов.
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