В Европе озвучили срочные меры для борьбы с глобальным потеплением

В Еврокомиссии по-прежнему считают, что ограничение в полтора градуса всё ещё возможно в перспективе.

В Европе настаивают на принятии срочных мер для сдерживания глобального потепления. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в Twitter оценил доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата и отметил, что для борьбы с потеплением необходимы и политические решения.

Кроме того, он призвал немедленно начать применять меры для борьбы с изменением климата. Чиновник указал, что обозначенная планка по ограничению в полтора градуса всё ещё достижима.

Однако, заметил он, для этого важно быстро свести углеродные выбросы к нулю по всему миру. Тиммерманс полагает, что Международная конференция ООН по климату в Глазго, которая состоится этой осенью, должна стать "тем моментом, когда мир скажет "достаточно".

"Доклад МГЭИК демонстрирует огромную срочность действовать сейчас, чтобы справиться с климатическим кризисом. Ещё не поздно сдержать ускоряющееся изменение климата, но лишь если мы будем действовать прямо сейчас", - заметил он, добавив, что в своей климатической стратегии Еврокомиссия "предложила меры во всех секторах экономики по продвижению к климатической нейтральности" - нулевым выбросам парниковых газов.