Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
В США оценили израильскую гимнастку
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независим...
Главная / В мире

В Европе озвучили срочные меры для борьбы с глобальным потеплением

09 августа 2021, 18:35  •  92 • В мире
В Еврокомиссии по-прежнему считают, что ограничение в полтора градуса всё ещё возможно в перспективе.
В Европе настаивают на принятии срочных мер для сдерживания глобального потепления. Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс в Twitter оценил доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата и отметил, что для борьбы с потеплением необходимы и политические решения.
Кроме того, он призвал немедленно начать применять меры для борьбы с изменением климата. Чиновник указал, что обозначенная планка по ограничению в полтора градуса всё ещё достижима.
Однако, заметил он, для этого важно быстро свести углеродные выбросы к нулю по всему миру. Тиммерманс полагает, что Международная конференция ООН по климату в Глазго, которая состоится этой осенью, должна стать "тем моментом, когда мир скажет "достаточно".
"Доклад МГЭИК демонстрирует огромную срочность действовать сейчас, чтобы справиться с климатическим кризисом. Ещё не поздно сдержать ускоряющееся изменение климата, но лишь если мы будем действовать прямо сейчас", - заметил он, добавив, что в своей климатической стратегии Еврокомиссия "предложила меры во всех секторах экономики по продвижению к климатической нейтральности" - нулевым выбросам парниковых газов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





92
Источник
Похожие новости
07 августа 2021, 18:55
В США оценили израильскую гимнастку
09 августа 2021, 13:05
Орбан: венгры отказались рисковать своей страной – ЕС это не понравилось
09 августа 2021, 01:10
Brexit вызвал дефицит еды в магазинах Британии: На помощь призовут армию - СМИ
08 августа 2021, 08:35
«Иран сделал выводы»: как Запад настаивает на причастности Тегерана к атаке на танкер в Аравийском море
08 августа 2021, 19:35
«Стандартный приём»: что стоит за словами главы МИД Чехии о необходимости заново выстраивать отношения с РФ
08 августа 2021, 12:20
В Литве настаивают: борьба с мигрантами – дело Евросоюза
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
08 августа 2021, 17:50
Линой Ашрам ответила на вопрос о жалобах русских на "украденную медаль" в Токио
07 августа 2021, 04:15
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
08 августа 2021, 23:20
Итоги скандальной Олимпиады подвёл Познер: "Ну и что вы хотите?"
06 августа 2021, 09:55
Запад лишил Украину права голоса
07 августа 2021, 22:35
"Пропаганда превыше всего?": Захарова задала неудобные вопросы Германии о Зеленском
05 августа 2021, 00:00
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад ОБСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.