В Европе оценили идею покупать газ централизованно как вакцину

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Вопрос поставок топлива члены ЕС предпочитают решать каждый сам для себя

Газ и вакцина – это разные вещи, подходы к их закупке не могут быть одинаковыми. На это указал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая в Мадриде во вторник, 26 октября.

Он дал понять, что борьба с пандемией – это коллективная проблема, поэтому вопросом выдачи разрешений на закупку вакцин занимается единый регулятор. Что касается покупки топлива, то тут каждый сам за себя – национальные правительства должны определять, сколько газа, у кого и на каких условиях покупать.

"Совместные закупки газа – это геополитический вопрос. (…) Одним из возможных партнеров совместных закупок является Россия – следовательно, это вопрос не только энергетического рынка",

– пояснил Джентилони, указав, что еврокомиссар по внешней политике Жозеп Боррель может разъяснить этот момент подробнее.

При этом представитель ЕК по экономике признал, что создание общих резервных газовых запасов может быть полезно членам сообщества, поэтому эту возможность нужно серьезно изучить.

На днях Франция и Испания предложили создать механизм единого покупателя газа в Евросоюзе. Это, по их мнению, убережет Европу от повторения нынешнего энергетического кризиса. Однако другие члены сообщества не поддержали эту идею. В частности, в Германии, Австрии, Нидерландах, Латвии, Эстонии заявили, что не видят необходимости вносить такие изменения в регулирование энергорынка, передает "Украина.ру".

Ранее власти Сербии заявили, что их не устраивает предложение "Газпрома" по поставкам газа.