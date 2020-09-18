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В Европе отмахнулись от угрозы оккупации Белоруссии Россией
18 сентября 2020, 15:30 • 24 • Политика
Евросоюз готов урегулировать все проблемы
Россия не сможет помешать демократическим процессам в Белоруссии и у нее нет возможности оккупировать республику. Забота о белорусах – теперь дело Европы, уверена специалист парижского Института политических исследований Мари Мендрас.
С ее точки зрения, дни президента Александра Лукашенко сочтены. Он проиграл выборы, потерял поддержку народа. Лидер Кремля Владимир Путин это понимает и не собирается спасать соратника.
"У Москвы нет серьезного плана вторжения в Белоруссию, ведь там нет ни Крыма, ни Донбасса",
- цитирует Мендрас Die Tageszeitung. Теперь, по ее мнению, важно не допустить повторения украинского сценария, когда Россия создала в соседней стране проблемы, а потом отказалась их решать. Поэтому никакого посредничества России в белорусском конфликте быть не должно. Минск готов оторваться от Москвы, как раньше это сделали Тбилиси и Киев. Брюссель обязан ему в этом помочь, настаивает французский политолог.
"Европа должна продемонстрировать Путину свое право позаботиться о будущем Белоруссии", – заявила Мендрас.
Накануне Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой, где обосновались белорусские оппозиционеры. Эксперты ждут негативных последствий этого решения.
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