В Европе открывают сезон охоты на американских цифровых гигантов

Внесён на утверждение законопроект о регулировании европейского цифрового рынка товаров и услуг

Маргрет Вестагер, вице-председатель Еврокомиссии, которая занимается вопросами цифровых технологий, ответила на «удар» Европейского суда, отменившего осенью её постановление взыскать с Apple налогов в сумме 14 миллиардов евро в пользу Ирландии, где зарегистрирован ряд подразделений этой американской компании. И дело не в том, что вместе с Apple постановление ЕС оспорило и правительство Ирландии, которому гораздо более выгодны не эти 14 миллиардов, а то, что в ирландскую налоговую гавань прячут доходы ТНК, приносящие ирландским властям куда более весомые деньги.

Брюссель не смог представить собственному суду доказательства нарушения европейских норм в сфере налогов и государственных дотаций. Тогда этих законодательных норм ещё не существовало. И вот 15 декабря в Еврокомиссию внесён на утверждение законопроект о регулировании европейского цифрового рынка товаров и услуг – Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive. Если он будет принят, появятся те самые законодательные основы, которые позволят Евросоюзу открыть сезон охоты на цифровых гигантов, скрывающих доходы во всевозможных офшорах.

Чем же Брюссель хочет напугать американские IT-корпорации?

Как пишет The Economist, «учитывая, что интернет-платформы играют центральную роль в обществе и демократии в целом», Еврокомиссия решила сдерживать крупные технологические компании заранее и подготовила двойной удар: законопроект, который содержит Digital Markets Act (DMA), защищающий права пользователей в цифровом пространстве Европы, и Digital Services Act (DSA), устанавливающий условия существования, роста, стимулирования инноваций и конкурентоспособности цифровых платформ на рынке Европы и в мире.

Естественно, в тексте законопроекта много ссылок на коронавирус: дескать, этот вирус подчеркнул зависимость экономики и общества от цифровых технологий с их возможностями и опасностями. Поэтому «чем глубже и шире становится единый рынок, тем более требуется кооперация государств, членов ЕС, для гарантирования эффективного надзора и обеспечения соблюдения новых правил». Среди главных рисков Брюссель видит распространение нелегальной информации, сексуальное насилие над детьми, разжигание ненависти, продажу запрещённых или поддельных товаров.

Брюссель в основном упирает на запреты. Технологические гиганты теперь не смогут продвигать свои продукты на собственных торговых площадках в ущерб сторонним торговцам и мешать пользователям удалять из гаджетов предустановленное программное обеспечение. DMA и DSA накрывают своими требованиями компании, имеющие 45 миллионов пользователей и более, а это десятая часть населения Евросоюза.

При этом в Европе есть только одна-единственная компания – германский производитель софта для бизнеса SAP, которая вписывается в эти рамки. Тогда как американские Alphabet (владелец компании Google), Amazon, Apple, Facebook и Microsoft все попадают в эту сеть. Им грозят 74 статьи законопроекта, изложенные на 84 страницах. В том числе за нарушение требований этих статей полагается штраф в 10 процентов годового оборота штрафника. Применительно к Amazon или Apple это составило бы в уходящем году около 28 миллиардов долларов. Есть о чем подумать...

Посредники в предоставлении цифрового сервиса будут платить за несоблюдение требований DMA и DSA меньше – не более 6 процентов годового дохода или оборота в качестве штрафа. А штрафы за предоставление некачественной, неполной или ложной информации не должны достигать 1 процента годового дохода. Каждое из государств-членов ЕС будет обязано следить, чтобы максимальное количество штрафов было менее 5 процентов среднего ежедневного оборота посредника, предоставляющего услуги.

В каждом государстве-члене Евросоюза должен будет появиться координатор цифрового обслуживания (Digital Services Coordinator), не только наблюдающий за соблюдением требований законопроекта, но и вводящий в действие карательные санкции. Группа таких координаторов, наблюдающих за поставщиками посреднических услуг в цифре, составит Европейское правление цифровых услуг (European Board for Digital Services).

Продвижение закона может осложниться в Европарламенте, где его антиамериканскую природу могут подправить, усмотрев в законопроектах «европейский протекционизм» и обвинив Францию и Германию в создании «особых условий» для процветания нарождающихся европейских технологических лидеров. Пример Китая, который не допускает американские технологические гиганты на свою землю и растит собственных, может быть, и вдохновляет чиновников в Брюсселе, но никогда не будет одобрен в Вашингтоне.

Растущие европейские технологические фирмы тоже пока не в восторге от инициативы Брюсселя. Ходят слухи о том, что шведский интернет-сервис Spotify, позволяющий бесплатно слушать музыку, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство и собравший 36 процентов мирового аудиостриминга, лоббирует изменение положений законопроекта, чтобы самому не попасть в его сети.

По ту сторону Атлантики давно поняли, чего хотят европейцы. И, видимо, поэтому Facebook срочно перевёл своих пользователей в Великобритании из подчинения дублинскому офису в Ирландии в подчинение своей штаб-квартиры в Калифорнии. Вслед за тем и Google заявил, что в феврале он сделает то же самое со своими пользователями. Чтобы быть подальше от европейского законодательства. Начавшаяся охота на американских «цифро-бегемотов» – это в основном охота за деньгами. Оставайся миллиарды Facebook и Google в Европейском центральном банке во Франкфурте-на-Майне, проблем бы не возникло.