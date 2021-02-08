Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
Навальный уничтожил себя как политика за один день
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Главная / Политика

В Европе объяснили смысл санкций против России

08 февраля 2021, 16:40  •  279 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Уже действующие ограничения в отношении Москвы в ЕК считают эффективными
Новые санкции против России возможны, но это не цель европейской политики, а только инструмент. Об этом заявил представитель Еврокомиссии в понедельник, 8 февраля.
При этом, по его словам, введенные ранее меры в отношении России – эффективны, передает РИА "Новости".
На прошлой неделе верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель побывал на переговорах в Москве. После встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым еврокомиссар сообщил, что от членов ЕС еще не поступало инициатив о новых санкциях в отношении РФ. Но после возвращения домой его риторика изменилась. Впрочем, это не помешало представителям ЕК потребовать отставки Борреля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



279
Источник
Похожие новости
08 февраля 2021, 03:50
«Здесь простыми словами о патриотизме не отделаешься»
08 февраля 2021, 13:00
Политолог назвал условия военного конфликта Украины с Россией
08 февраля 2021, 14:50
Зеленский смачно плюнул в сторону России: президента не устраивает "Спутник V"
08 февраля 2021, 14:50
Вучича едва не застрелили во время открытия памятника в Сербии
08 февраля 2021, 11:10
США посоветовали пойти на уступки России и отказаться от ракет в Европе
08 февраля 2021, 11:10
ЕС задействует новый механизм санкций против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2021, 17:10
«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой
02 февраля 2021, 03:55
Украинские СМИ не справились с отработкой методички по освещению митингов в Крыму
05 февраля 2021, 21:45
Навальный уничтожил себя как политика за один день
03 февраля 2021, 07:25
Чубаров устроил дикую истерику и намекнул на старческий маразм у Кравчука
04 февраля 2021, 11:50
В России заговорили о присоединении всей Украины
06 февраля 2021, 19:45
«Майдан» не за горами: Зеленский уходит с позором
04 февраля 2021, 10:00
Путину удалось удивить Запад - Welt
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.