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В Европе обвинили Россию в пропаганде на фоне пандемии
30 марта 2020, 17:35 • 95 • Политика
В Европарламенте разглядели дезинформацию в заявлениях Москвы и Пекина
В Германии обвинили Россию в попытках подорвать доверие к ЕС и демократическим ценностям на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме депутатов Европарламента от фракции Зеленые/Европейский свободный альянс" (ФРГ). Документ оказался в распоряжении РИА "Новости".
Парламентарии считают, что Россия и Китай проводят специальную дезинформационную кампанию и дискредитируют европейские институты. При этом они указывают на недавние статьи подразделения ЕС East StratCom Task Force.
Ранее эксперты Центра анализа Европейской политики заявили о том, что Китай перенял тактику у Кремля, начав использовать различные конспирологические теории по поводу появившегося в Ухане коронавируса. В частности, сообщалось о неком новом американском биологическом оружии.
Россию же в Европе обвиняют в занижении угрозы пандемии и нежелании закрыть Москву как главный эпицентр коронавируса в России. Однако попытки дискредитировать европейские ценности именно на фоне пандемии вспомнить сложно.
Можно назвать лишь критику "десанта" российских военных вирусологов в Италии для помощи медикам. Некоторые увидели в этом разведку перед возможными военными операциями на территории стран НАТО, а Польша даже отказалась предоставлять воздушное пространство.
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