В Европе оборвали "угрозы Трампа" на полуслове: Строительство "Северного потока - 2" не остановить

В Европе на полуслове оборвали попытки Белого дома вмешаться в строительство "Северного потока - 2". Как заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, никакие "угрозы Трампа" сейчас уже не способны остановить строительство газопровода.

Своё заявление чиновник ЕС сделал в комментарии для немецкого журнала Spiegel. При этом он отметил, что строительство газопровода уже началось и этот процесс просто так не остановить.

Работы по строительству "Северного потока - 2" не будут остановлены из-за заявлений лидера не входящего в ЕС государства. "Я никогда не был активным сторонником "Северного потока - 2". Но правда в том, что газопровод уже давно строится, и это теперь нельзя так легко остановить. Угрозы Трампа - не повод для этого", - отметил Эттингер.

Комиссар также подчеркнул, что надеется, что по завершении строительства "Северного потока - 2" российский "Газпром" заключит с Украиной справедливое соглашение по использованию трубопровода, проходящего по её территории.

Напомним, что ранее США неоднократно критиковали проект "Северного потока - 2" как политическое предприятие, призванное усилить влияние России на Евросоюз. В свою очередь в Москве и Берлине заявляли, что данное строительство обусловлено лишь чисто коммерческими соображениями.