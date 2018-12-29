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В Европе оборвали "угрозы Трампа" на полуслове: Строительство "Северного потока - 2" не остановить

29 декабря 2018, 01:24  •  72 • Политика
В Европе на полуслове оборвали попытки Белого дома вмешаться в строительство "Северного потока - 2". Как заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, никакие "угрозы Трампа" сейчас уже не способны остановить строительство газопровода.
Своё заявление чиновник ЕС сделал в комментарии для немецкого журнала Spiegel. При этом он отметил, что строительство газопровода уже началось и этот процесс просто так не остановить.
Работы по строительству "Северного потока - 2" не будут остановлены из-за заявлений лидера не входящего в ЕС государства. "Я никогда не был активным сторонником "Северного потока - 2". Но правда в том, что газопровод уже давно строится, и это теперь нельзя так легко остановить. Угрозы Трампа - не повод для этого", - отметил Эттингер.
Комиссар также подчеркнул, что надеется, что по завершении строительства "Северного потока - 2" российский "Газпром" заключит с Украиной справедливое соглашение по использованию трубопровода, проходящего по её территории.
Напомним, что ранее США неоднократно критиковали проект "Северного потока - 2" как политическое предприятие, призванное усилить влияние России на Евросоюз. В свою очередь в Москве и Берлине заявляли, что данное строительство обусловлено лишь чисто коммерческими соображениями.

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