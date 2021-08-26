Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
Главная / Политика

В Европе не поверили в сделку Меркель и Путина по афганским мигрантам

26 августа 2021, 16:50  •  118 • Политика
Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинские теории заговора больше не впечатляют партнеров в ЕС
Утверждения Киева, что Москва и Берлин вступили в сговор из-за ситуации в Афганистане, поступившись украинскими интересами, весьма сомнительно. Такую оценку дал дипломатический источник издания EUobserver в ЕС.
Ранее в Киеве заявили, что уровень представительства Германии в форуме "Крымская платформа" был понижен по просьбе России.
"Путин потребовал от Меркель вывода Мааса с "Крымской платформы", и она выполнила его пожелания",
– заявили изданию в украинском правительстве. По словам источника, взамен Путин пообещал Меркель договориться с "Талибаном" (террористическое движение, запрещено в РФ) не допустить большого потока мигрантов из Афганистана в ЕС и конкретно ФРГ.
Действительно, замена немецкого представителя на "Крымской платформе" произошла буквально накануне мероприятия. Вместо министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в Киев отправился министр экономики Петер Альтмайер. Но считать это понижением статуса германской делегации оскорбительно, указывает EUobserver.
Издание отмечает, что своих делегатов также заменили Франция и Италия. Поэтому нет никаких оснований подозревать Меркель в сговоре с Кремлем в ущерб интересам Незалежной.
"Это похоже на типичную украинскую теорию заговора",
- прокомментировал обвинения Киева источник в ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Москву 20 августа, а 22 августа прилетела на переговоры в Киев. Такой график визитов немецкого руководителя показался украинцам обидным. В итоге они даже не устроили встречу канцлера в аэропорту на должном уровне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





118
Источник
Похожие новости
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
26 августа 2021, 05:50
Пушкову хватило одной поговорки, чтобы "перевести" речь главы Эстонии об Украине в НАТО
26 августа 2021, 13:10
Поставили ультиматум: кто заставил украинцев отказаться от эвакуации из Афганистана на самолетах РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у рус...
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочаров...
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в...
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - виде...
26 августа 2021, 08:35
Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2021, 21:30
В годовщину "отравления" представитель ОЗХО выдала признание о Навальном
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
22 августа 2021, 01:00
"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.