В Европе назвали Украину угрозой газовому партнёрству: От Киева потребовали заплатить по долгам

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд, оказалось, сильно беспокоят Европейскую федерацию энерготрейдеров (EFET). Об этом она уведомила главу "Нафтогаза" Андрея Коболева письменно. В послании указано, что нынешняя ситуация вызывает вопросы в надёжности поставок со стороны Украины и в стабильности самой компании.

Как напоминают РИА Новости, ещё в июне "Укртрансгаз" сообщал о срыве аукционов на закупку газа, причина была в том, что на тендер не откликнулись поставщики. В компании были вынуждены признать, что причина тому - долг в 4,1 млрд гривен за уже заключённые ранее договоры.

И хотя "Нафтогаз" организовал в итоге поставки технического газа, в Европе настороженно относятся к партнёру с Украины. Там напоминают, что до сих пор не решён вопрос с транзитом российского газа через территорию Незалежной.