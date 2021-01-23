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В Европе назвали лицемерием призывы отказаться от "Северного потока - 2"

23 января 2021, 12:55  •  111 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Заморозка российского газопровода практически исключена
Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал новую резолюцию Европарламента, в которой они призывают отказаться от строительства "Северного потока – 2" из-за ареста Навального, лицемерием. Он указал на двойные стандарты в некоторых странах союза.
Сийярто дал интервью изданию РБК, в котором заявил, что многие страны, которые жестко критикуют Россию, имеют в ней самый прибыльный бизнес. Из-за этого, полагает он, все антироссийские разговоры отдают лицемерием.
Министр отметил, что реальный отказ от выгодных для страны ЕС проектов при этом маловероятен. Он уверил, что это также не повлияет на сотрудничество Венгрии с Россией.
Глава венгерского МИД сообщил, что приехал в Москву с рабочим визитом. В ходе встречи вопросы внутренней российской повестки не обсуждались – значительная часть обсуждения была посвящена аспектам покупки Венгрией вакцины против коронавируса. Также поднималась тема продления контракта на закупку российского газа.
Напомним, некоторое время назад ЕП потребовал заблокировать строительство "Северного потока – 2" из-за ареста Алексея Навального. Большинство дипломатов резолюцию поддержали. Тем не менее, принятие ее в Европарламенте не означает, что строительные работы будут заморожены. Окончательное решение за ЕС.

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