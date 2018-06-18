«В Европе назрел раскол»: как отказ Италии принимать новых беженцев отразится на политике ЕС

Итальянские порты больше не будут принимать корабли с беженцами. Об этом заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини после скандала с судном «Аквариус», когда Италия отказалась принимать находившихся на нём мигрантов. Позицию Рима раскритиковал французский лидер Эммануэль Макрон, обвинив итальянцев в «цинизме и безответственности». Однако апеннинское государство свой курс не изменило. Эксперты отмечают, что в некогда единой миграционной политике ЕС уже давно назрел раскол, а Дублинский регламент, регулировавший этот вопрос, по сути, не работает. Повлияет ли позиция Рима на традиционную общеевропейскую лояльность, выяснял RT.

Италия больше не будет принимать суда неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки. Об этом заявил министр внутренних дел страны Маттео Сальвини на своей странице в Facebook.

«В то время как корабль одной из неправительственных организаций под названием «Аквариус» направляется к Испании, к территории Ливии прибыли два других судна — Lifeline и Seefuchs, принадлежащие аналогичным структурам. Эти корабли ходят под флагом Голландии, они ждут, когда на их борт поднимутся люди, ранее брошенные в море контрабандистами», — написал Сальвини.

Глава МВД Италии отметил, что эти два корабля, как и «Аквариус», поплывут к европейским берегам.

«Да будет им известно, что Италия больше не желает быть причастной к незаконной миграции, поэтому им придётся искать другие порты — не в Италии», — написал политик.

Сальвини подчеркнул, что готов выслушать любую критику со стороны тех, кто поддерживает размещение в Италии новых переселенцев, но от своей жёсткой позиции он не откажется.

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«Цинизм и безответственность»

Сальвини — один из лидеров консервативной партии «Лига», которая вместе с Движением пяти звёзд сформировала коалиционное правоцентристское правительство.

Судно «Аквариус», о котором говорит политик, изначально доставило 629 мигрантов, среди которых были женщины и дети, к берегам Мальты, однако местные власти отказались принять переселенцев, и тогда корабль зашёл в итальянские территориальные воды. Но Рим также не принял мигрантов. Спустя некоторое время навстречу беженцам пошли власти Испании.

Инцидент с «Аквариусом» стал причиной международного скандала. 12 июня президент Франции Эммануэль Макрон после отказа итальянских властей принять беженцев с корабля назвал это решение «циничным и безответственным». Глава Пятой республики напомнил также, что в случае, когда лодки с мигрантами терпят бедствие в море, спасательную операцию должна провести та страна, из зоны ответственности которой в акватории Средиземного моря поступил сигнал тревоги.

Сразу после заявления Макрона посол Франции в Италии был вызван в МИД республики, где дал объяснение по поводу слов французского президента.

15 июня Макрон встретился в Париже с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В ходе встречи оба политика продемонстрировали признаки того, что разногласия урегулированы.

«В таких ситуациях нужно действовать только по общеевропейским правилам, однако текущий алгоритм уже не работает должным образом», — сказал после беседы с Конте Макрон.

«Не отвечает реалиям жизни»

Как рассказал в беседе с RT профессор МГИМО (У) Николай Топорнин, заявление Сальвини вызвано тем, что людей из Ливии к берегам Южной Европы доставляют по отработанной контрабандистской схеме.

«Она довольно проста. Контрабандисты за деньги вывозят на лодках беженцев в открытое море и оттуда подают сигнал SOS. К этим лодкам тут же устремляются суда неправительственных организаций, такие как «Аквариус». Они берут на борт этих мигрантов и переправляют их в ту же Италию», — пояснил Топорнин.

По его словам, Рим не может принять абсолютно всех желающих, ибо его финансовые ресурсы сильно ограниченны. Отсюда и вытекает решение МВД не пускать больше суда с беженцами в свои порты.

Как полагают некоторые эксперты, если Италия откажется принимать направлявшихся к её берегам мигрантов, тем самым она лишь поспособствует углублению миграционного кризиса в ЕС.

«Общие принципы толерантности и гуманизма предполагают содействие беженцам, терпящим бедствие в море. К тому же если мигрант всё-таки попадает в какую-либо страну ЕС, то по Дублинскому соглашению именно государство «первого въезда» несёт ответственность за этого человека: оно должно заниматься его размещением, определить, выдавать ему или нет тот или иной документ, легализующий пребывание в ЕС, и так далее», — объяснил в интервью RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Собеседник RT подчеркнул, что новый итальянский кабмин готов выйти из Дублинского соглашения и окончательно отказаться таким образом от размещения мигрантов на своей территории.

«Они готовы к этому шагу и, более того, призывают остальные страны Европейского союза сделать то же самое, так как, с точки зрения политиков из «Лиги» и их союзников из Движения пяти звёзд, Дублинский протокол уже не отвечает текущим реалиям жизни», — отметил Брутер.

Премьер Италии Джузеппе Конте

Reuters

По словам эксперта, у Рима есть силовой ресурс для того, чтобы обеспечить выполнение предвыборных обещаний и не допустить новых переселенцев на свою территорию.

«У них есть береговая охрана, таможенная и пограничная службы. В свои официальные порты они в состоянии не пускать те суда, которые не хотят принимать», — добавил он.

При этом Владимир Брутер подчеркнул, что контрабандисты могут высаживать людей на итальянский берег и нелегально — и тогда силовикам Италии будет сложнее реагировать на эти нарушения закона.

«Однако никто не мешает миграционной службе Италии позже высылать этих людей на родину, уже после того как они прибыли на итальянскую территорию», — пояснил специалист.

Новые принципы

Николай Топорнин, в свою очередь отметил, что в настоящий момент Дублинское соглашение, по сути, не работает, и говорить, что Италия нарушает общеевропейские правила размещения беженцев, не приходится.

«Эти правила по большому счёту не действуют. К ним уже скептически относятся Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Польша, многие страны Прибалтики. И хотя прочие государства ЕС, в первую очередь ФРГ и Франция, пока формально не готовы отказаться от Дублинского соглашения, в блоке однозначно назрел раскол по этому вопросу», — отметил Топорнин.

Он добавил, что в сложившейся ситуации принудить Италию к соблюдению Дублинского регламента не представляется возможным.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Брутер.

«Основной сторонник соблюдения общеевропейского принципа размещения мигрантов — канцлер Германии Ангела Меркель. Но сегодня в Германии есть своя внутренняя оппозиция, достаточно сильная, которая выступает против данного принципа. Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер сам разделяет подход нового итальянского правительства к беженцам. И канцлер не готова идти на резкое обострение отношений с противниками политики «открытых дверей» по отношению к мигрантам — в противном случае правящая коалиция в ФРГ может развалиться», — сказал Брутер.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Reuters

По его словам, президент Франции также не будет в одиночку давить на итальянского премьера.

«Макрон предпочитает в таких ситуациях действовать вместе с Меркель, а не обострять конфликт самостоятельно. И премьер Германии, и глава Франции выступают за принятие нового общеевропейского принципа размещения беженцев в ЕС, который должен заменить дублинские договорённости», — считает специалист.

О необходимости нового соглашения по беженцам в беседе с RT упомянул и Николай Топорнин.

«Оно сейчас как раз разрабатывается, однако принять его будет непросто, так как интересы разных стран по вопросу размещения мигрантов сильно расходятся. Очевидно, что Италия и Греция будут настаивать на максимально жёстком варианте, так как их экономика просто не может обеспечить принятие, минимальное медобслуживание и прочие общеевропейские нормы отношения к беженцам. И у этих стран найдутся сторонники в лице других государств Евросоюза», — сказал специалист.

Топорнин добавил, что до принятия нового регламента, определяющего подход государств ЕС к проблеме беженцев, заставить отдельные страны Евросоюза следовать неким общеевропейским стандартам не получится.