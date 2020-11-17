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В Европе народ захотел меньше работать: Лидерам ЕС перечислили плюсы "четырёхдневки"

17 ноября 2020, 19:30  •  75 • В мире
В Европе народ захотел меньше работать, о чём свидетельствуют данные опроса. Международная коалиция политиков, лидеров профсоюзов и руководителей предприятий и организаций перечислила плюсы четырёхдневной рабочей недели, отправив письмо лидерам европейских стран.
Письмо адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, испанскому премьеру Педро Санчесу, его британскому коллеге Борису Джонсону и другим европейским лидерам. Авторы документа считают, что сокращённая рабочая неделя позволит преодолеть экономический кризис, случившийся из-за пандемии.
"Для развития цивилизации настал момент воспользоваться такой возможностью и перейти к сокращению рабочего времени без потери заработной платы", - приводит The Daily Mail выдержку из письма.
В обращении также говорится, что дополнительные выходные помогут решить проблему изменения климата. Да и истории уже известны успешные примеры таких изменений. Так, после Великой депрессии и во время мировых кризисов был введён сокращённый рабочий день и предусмотрены дополнительные выходные.
В Европе народ захотел меньше работать. Это подтверждают результаты опроса, проведённого летом организацией Survation. Идею четырёхдневки поддерживают 2/3 британцев.
Летом с просьбой рассмотреть сокращение рабочей недели к правительству Германии обращалась партия "Левые". Её сопредседатель Катя Киппинг объясняла, что четырёхдневка сделает работников счастливее, здоровее и продуктивнее, они станут более мотивированными и будут совершать меньше ошибок.

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