В Европе народ захотел меньше работать: Лидерам ЕС перечислили плюсы "четырёхдневки"

Письмо адресовано канцлеру Германии Ангеле Меркель, испанскому премьеру Педро Санчесу, его британскому коллеге Борису Джонсону и другим европейским лидерам. Авторы документа считают, что сокращённая рабочая неделя позволит преодолеть экономический кризис, случившийся из-за пандемии.

"Для развития цивилизации настал момент воспользоваться такой возможностью и перейти к сокращению рабочего времени без потери заработной платы", - приводит The Daily Mail выдержку из письма.

В обращении также говорится, что дополнительные выходные помогут решить проблему изменения климата. Да и истории уже известны успешные примеры таких изменений. Так, после Великой депрессии и во время мировых кризисов был введён сокращённый рабочий день и предусмотрены дополнительные выходные.

В Европе народ захотел меньше работать. Это подтверждают результаты опроса, проведённого летом организацией Survation. Идею четырёхдневки поддерживают 2/3 британцев.

Летом с просьбой рассмотреть сокращение рабочей недели к правительству Германии обращалась партия "Левые". Её сопредседатель Катя Киппинг объясняла, что четырёхдневка сделает работников счастливее, здоровее и продуктивнее, они станут более мотивированными и будут совершать меньше ошибок.