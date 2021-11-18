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В Европе нарастают протесты: Дальнобойщики грозят блокировать трассы
18 ноября 2021, 23:55 • 24 • В мире
В Нидерландах развернулся активный протест граждан и профсоюзов. Демонстранты грозят блокировать трассы и порты.
Рабочие реального сектора экономики в Голландии устроили массовый протест. По сообщениям в соцсетях, свою позицию отстаивают дальнобойщики и рабочие порта Роттердама.
Люди выступают против ограничений, введённых в связи с пандемией, и требуют повышения зарплаты.
Голландские дальнобойщики обещают к утру полностью заблокировать основные федеральные трассы Роттердама.
Накануне в испанском Кадисе развернулось аналогичное противостояние. На верфях и сталелитейных комбинатах тысячи человек заявили о бессрочной активной забастовке, которая продлится до повышения зарплат и отмены части ковид-ограничений, передаёт телеграм-канал "Свежести".
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