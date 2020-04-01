В Европе на фоне карантина появились диктаторы

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Борьба с коронавирусом превращается в политическую борьбу

Последствия пандемии COVID-19 могут оказаться куда более разрушающими, чем ожидалось. Члены Евросоюза, недовольные мерами борьбы с эпидемией у соседей, критикуют друг друга, не стесняясь в выражениях. В частности, Венгрию требуют отправить в "политическую изоляцию".

Евросоюз не может допустить, чтобы внутри объединения действовало правительство с диктаторскими замашками. Об этом заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, комментируя меры, предпринятые Будапештом. Там накануне парламент принял законопроект, наделяющий премьера Виктора Орбана практически неограниченными полномочиями на период чрезвычайного положения, объявленного в связи эпидемией.

"Представителей Венгрии нельзя больше допускать к столу, за которым собираются члены общеевропейских структур", – цитирует Die Welt Ассельборна.

С критикой Венгрии выступил и председатель Европарламента Давид Сассоли. По его словам, нельзя позволить Орбану "использовать пандемию для того, чтобы попирать основные ценности Евросоюза".

Ранее в ЕС закрыли все внутренние границы. Привыкшие к беспрепятственному передвижению между странами европейцы опасаются, что еще в течение двух лет им придется забыть о путешествиях. Проблемой для ЕС стало и отсутствие сезонных рабочих.

По официальным данным, в Венгрии зафиксировано 525 случаев заражения COVID-19, 20 больных скончались. В мире число зараженных достигло 750 тысяч человек. Наиболее пострадали от эпидемии в Европе Италия и Испания. Справиться с распространением заболевания в Италии помогают российские военные.