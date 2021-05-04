"В Европе хаос": западные СМИ раскрывают хитрость России • 117 • Аналитика © AP Photo / Virginia Mayo СМИ передовых стран анализируют действие новейшего инструмента России по расколу политического единства Запада. Таким инструментом назначена, как мы знаем, вакцина Sputnik V. The New York Times в свежей аналитической статье пишет: "остается неясным, является ли Sputnik V тем медицинским прорывом, который объявил в прошлом году Путин, но она уже доказала свою эффективность в распространении хаоса и раскола в Европе". Статья (надо отдать должное — почти не отступая от фактов) излагает историю о том, как после пришествия русской вакцины в ЕС начался переполох и противоречия, в частности: — Президент Франции говорит с российским коллегой о возможности поставок "Спутника", а его собственный министр иностранных дел зовет вакцину "пропагандистским инструментом";

Президент говорит с российским коллегой о возможности поставок "Спутника", а его собственный министр иностранных дел зовет вакцину "пропагандистским инструментом"; — Канцлер Австрии сцепился с канцлером Германии : Себастьян Курц в гневе оттого, что европейские регуляторы тянут с одобрением "Спутника", и оспаривает программу вакцинации ЕС, в которой предусмотрены только западные вакцины;

Канцлер сцепился с канцлером : в гневе оттого, что европейские регуляторы тянут с одобрением "Спутника", и оспаривает программу вакцинации ЕС, в которой предусмотрены только западные вакцины; — Премьер-министр Словакии , у которого на руках был самый высокий в мире уровень смертности от ковида на душу населения, наивно решил обрадовать страну, заполучив 200 000 доз "Спутника", но напоролся на такое яростное противодействие прозападных сил, что в итоге лишился поста, а "Спутник" так и не применяют. В общем, хаос и раздрай. ...Что показательно в статье NY Times: даже ее автор говорит, что в принципе в эффективности российской вакцины сомневаться не стоит ("большинство экспертов уверены, что она работает"). Он признает, что единственная причина раскола, раздрая и беспорядка в Европе в связи со "Спутником" — в том, что ее наотрез, резко, априори отвергают по политическим причинам антироссийски настроенные силы, политики и правительства. Однако виноваты — не они со своей тупорылой иррациональной русофобией, нет. Виновна — сама вакцина. Почему? Ну она же, хотя было заведомо известно, что тупорылые русофобы обзовут ее инструментом российской пропаганды и российского влияния, — тем не менее взяла и появилась. Да еще и смеет предлагаться миру на удобных условиях. И, что отдельно обижает — ничего не известно о том, что от нее умирают, в отличие от какой-нибудь AstraZeneca. С точки зрения здравого смысла этого просто не понять: "Ваше лекарство зло, потому что у нас вас многие ненавидят. Поэтому, когда вы предлагаете нам свое лекарство — у нас раскол и споры. Значит, в этом и была ваша цель". Это даже не "готтентотская" логика. Это логика какого-то запредельного инфантилизма, утверждающего, что иррациональная безмозглая неприязнь части европейцев к России — нормально и хорошо, ее нужно уважать и с ней нужно считаться, а если Россия предлагает свою вакцину, то она тем самым оскорбляет чувства европейцев и их священное право не любить Россию, следовательно, она несет ответственность за все истерики, которые они по данному поводу катают. ...Но фокус в том, что понимать эту ситуацию следует не в пространстве здравого смысла. Ее следует понимать в культурном, так сказать, контексте. Мы не поймем западного отношения к нам во всех наших проявлениях, если не будем помнить, из чего состоит Россия в их масскультурном сознании и какую роль она выполняет. Тут надо отметить, что любая заграница в любой стране — это, безусловно, зеркало. Когда представители любой культуры смотрят на любую другую культуру — они видят там собственные черты, собственные проблемы и собственные хотелки, зачастую гипертрофированные. Так, Вольтер в своем "Простодушном" видел совершенно не настоящих индейцев: он видел сугубо западную умозрительную концепцию "благородного дикаря", свободного от свойственного французскому сословному обществу лицемерия. Ганс Христиан Андерсен в своем "Соловье" изображал даже близко не настоящий Китай, а скорее европейское эстетство. Наконец, наш собственный "Шерлок Холмс" с Ливановым и Соломиным — это вовсе никакая не Англия, а мечта позднесоветской интеллигенции о цивилизованной стране независимых профессионалов, всеобщей учтивости, клубов, смокингов, дворецких и дам в огромных шляпах. В случае с Россией в западном сознании — мы должны вообразить себе огромную державу невероятного шика и невероятного же зверства. То есть роскоши, превосходящей все представления западных домохозяек, и в то же время жестокости, превосходящей всю бытовую и историческую жесть западных стран (что, как мы понимаем, задача не из легких). Чтобы не углубляться в историю клюквы, существующей уже лет двести (и магическим образом оказывающей влияние на российскую творческую интеллигенцию, воспринимающей собственную страну через западные культурные карикатуры), мы можем просто ознакомиться со своеобразной выжимкой в форме какого-нибудь модного сериала. В этом смысле полезно посмотреть на свежий многосерийный телевизионный фильм "Тень и кость", созданный в оригинальном жанре "царь-панк" нетфликсовскими профи по книжке израильско-американской писательницы. Те, кто уже ознакомился с шедевром, помнят, что дело там происходит в фантазийной стране Равке, списанной, как пишут в рецензиях, с России XIX века. На самом деле она списана с голливудско-европейского кино по "Войне и миру" и с потаенных фантазий упомянутых домохозяек о жестоких и необузданных Russians, которые, выпив водки, избив друг друга в кровь во имя звериной маскулинности и поправив папаху, надевают крутой мундир и идут во дворец, поражающий лепниной с наядами и дриадами, и там принимают решение завоевать какую-нибудь новую страну, подавить какое-нибудь восстание голодающих и прочее. Российскому зрителю потребуется усилие для того, чтобы не взвыть от демонстрируемых пороков "русского" общества в данной картине (лично я взвыл на том месте, где девушке-рядовому с азиатскими чертами повар военно-полевой кухни отказывает в ее законной порции гречки, потому что расизм — и вообще вокруг всюду звучат выкрики про полукровок). Всех вокруг периодически отправляют на Верную Смерть, цветет жуткий сексуальный харрасмент, все страдают, всюду предубеждения и очень много Абсолютной Власти. Легко видеть, что такая Россия есть не Россия, а Европа/Америка, грубо говоря, белый Запад, глядящийся в зеркало собственных бед, проблем и преступлений. И поэтому ему, конечно, совершенно необходима Россия не настоящая, а та, в которой все его жутковатые черты гипертрофированы и доведены до карикатурного абсолюта. И поэтому, выслушивая обвинения в том, что мы повинны в западной русофобии, мы имеем дело с простейшим психологическим переносом: даже худший европеец не может быть, конечно, так плох, как плоха Россия. Европейцы могут быть ксенофобами — но в России ксенофобия обязана быть чудовищной; европейские страны могут иметь в шкафах несколько сотен миллионов скелетов порабощенных и ограбленных стран — но жертвы России должны идти на миллиарды; у европейцев могут быть проблемы с социальным расслоением — но в России, конечно, олигархи и siloviki ездят в золотых бэтээрах прямо по одетым в мешковину прохожим. Кровавый Первомай: обнищавшие народные массы сражаются с силовиками Из России не может быть ничего доброго — не потому, что западный человек не верит в мощь российской науки (еще как верит), а потому, что "добрая Россия" звучит для западного базового сознания как "черствый закат" или "ездовой гусь": представить себе сани, запряженные гусями, оно не в состоянии. "Национальная специализация" России в западном базовом сознании — быть складом и зеркалом западных грехов. Естественно, кривым и фантастическим — но нам с этим придется жить еще очень долго. А российские попытки (вольные и невольные) разбить или выпрямить это зеркало будут сами по себе восприниматься как злое зло — что мы и наблюдаем в истории с вакциной. Хорошая новость тут в том, что дискредитация данного образа — вопрос времени. Чем больше будет появляться прорывов, подобных "Спутнику V", и чем дороже будет Западу обходиться упорное соблюдение собственных иллюзий в ущерб реальности (стоит вспомнить, что сейчас он уже расплачивается за это смертями от того же коронавируса) — тем более хрупким и нелепым будет кривое зеркало и тем меньше оно простоит. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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