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В Европе готовят ответ на санкции США из-за "Северного потока - 2"

09 ноября 2020, 16:15  •  230 • Политика
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
Американские ограничения в отношении российского газопровода назвали нарушением международного права и откровенным шантажом
Европа намерена ответить на санкции США против "Северного потока – 2". В Берлине уже продумали несколько шагов по ослаблению давления Вашингтона на участников прокладки газопровода.
В первую очередь, Старый Свет планирует укреплять собственную валюту. Если евро поднимется на современный технологический уровень, и появится его цифровой вариант, роль доллара в экономике ЕС упадет, считает один из аналитиков ECFR по вопросам внешней торговли Йонатан Хакенбройх.
Кроме того, чтобы нивелировать американские рестрикции, нужно ввести визовые ограничения в отношении некоторых заокеанских политиков. В частности, Теда Круза – одного из трех сенаторов, потребовавших лишить порт Мукран в Германии "перспективы финансового выживания", если он будет предоставлять российскому проекту товары, услуги и какую-либо поддержку. На этого американца предложено завести уголовное дело, также хотят арестовать его европейские счета.
Также в ЕС обсуждают такую контрмеру, как замораживание собственности инициаторов травли тех, кто предоставляет места для прокладки труб, помогает оснащать спецсуда нужным для этого оборудованием, а также финансирует такие работы.
Подобная инструкция – не что иное, как откровенный шантаж, сказал Франц Крахт, бургомистр города Засниц, где находятся стальные трубы для прокладки по дну Балтийского моря последних 150 км "Северного потока – 2". Оттуда пройдет завершающий этапа строительства газопровода.
Там же в порту Мукран стоит на якоре трубоукладчик "Академик Черский", который оснастили всем необходимым для выполнения работ. Это судно в Германии называют последней надеждой тех, кто занимается воплощением проекта.
США всеми путями стараются сорвать строительство. А правительство ФРГ по-прежнему выступает за то, что "Северный поток -2" должен быть, пишет Deutsche Welle.
Решения, касающиеся политики в сфере энергетики и энергоснабжения, принимаются только в Европе, заявил глава МИД Германии Хайко Мас. Американские санкции в отношении российского газопровода нарушают международное право, отметили в Минэкономики ФРГ.
Ранее немецкие аналитики говорили, что победа Джо Байдена на выборах в США даст России надежду на смягчение американских санкций. И можно будет спокойно достроить "Северный поток-2".

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